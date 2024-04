Bố trí thi đấu tránh nắng nóng cho học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng

Tối nay (20.4), Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 4 (HKPĐTQ-KV4) chính thức khai mạc tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo ban tổ chức, HKPĐTQ-KV4 diễn ra trong 9 ngày (20-28.4), tham dự có 13 đoàn với 1.468 vận động viên (VĐV) là học sinh 13 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên; cùng 387 lãnh đạo, huấn luyện viên, 178 trọng tài. Trong đó, TP.HCM là địa phương có số lượng tham gia đông nhất với 339 VĐV; Ninh Thuận ít nhất, 15 VĐV.

Thi đấu môn bóng rổ tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 15 hồi tháng 3.2024 C.T.V

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức HKPĐTQ-KV4, cho biết công tác chuẩn bị cho hoạt động này được các cấp, ngành của tỉnh Đắk Lắk phối hợp triển khai đồng bộ, chu đáo; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia HKPĐTQ-KV4.

"Lần đầu một sự kiện thể thao học đường lớn được Bộ GD-ĐT giao cho Đắk Lắk đăng cai vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách to lớn. Chúng tôi đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án. Trong đó, vấn đề an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ… được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng", ông Khoa nói.

Ông Võ Đình Đoài, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao - Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, thành viên Ban tổ chức HKPĐTQ-KV4, cho biết các VĐV tranh tài ở 11 môn thi đấu. Theo ông Đoài, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay tại Đắk Lắk, ban tổ chức đã sắp xếp lịch thi đấu với thời gian hợp lý.

Đặc biệt, các bộ môn thi đấu ngoài trời như bóng đá, điền kinh được bố trí vào thời điểm phù hợp, tránh nắng nóng, theo hướng ưu tiên bảo đảm sức khỏe cho VĐV là học sinh.

Cụ thể, đối với các môn ngoài trời (trong đó môn điền kinh), VĐV sẽ thi đấu từ 7-8 giờ sáng, môn bóng đá từ 8-9 giờ. Buổi chiều, VĐV môn điền kinh thi đấu từ 15 giờ, môn bóng đá từ 16 giờ…