Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị cung cấp điện ổn định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh/thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.



Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 MOET

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại tỉnh bảo đảm tổ chức thi và tuyển sinh nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn; xây dựng phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường, nhất là phương án dự phòng cho trường hợp thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh...

Bộ GD-ĐT đề nghị chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động tổ chức kỳ thi.

"Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh", văn bản của Bộ GD-ĐT nêu.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh tại tỉnh theo đúng nguyên tắc mọi khâu của kỳ thi và tuyển sinh đều phải được thanh tra, kiểm tra. Mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có) để bảo đảm tổ chức kỳ thi, tuyển sinh an toàn, trung thực, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế...