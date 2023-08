Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hà Nội phải chấm dứt cảnh xếp hàng xuyên đêm nhập học

Năm học tới, Hà Nội có thêm 34 trường mầm non, phổ thông

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: năm học 2023 - 2024, toàn thành phố có 2.874 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội (tăng 34 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước), với 66.138 lớp (tăng 1.919 lớp so với cùng kỳ năm trước) và có hơn 2,22 triệu học sinh (tăng 68.917 học sinh so với cùng kỳ năm trước); có 124.493 giáo viên (tăng 1.525 giáo viên so với cùng kỳ năm trước) và 66.110 phòng học (tăng 846 phòng học so với cùng kỳ năm trước).

Thời gian tới, Hà Nội sẽ sắp xếp lại hệ thống các trường học; phát triển hệ thống trường chất lượng cao ở địa bàn có điều kiện; tiếp tục thực hiện công tác đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên trên địa bàn thành phố.