Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Thi tốt nghiệp THPT không phó thác cho máy móc

Sáng nay 15.6, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.



Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị T.N

Nhấn mạnh yêu cầu, đỏi hỏi rất cao của kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi diễn ra trên toàn quốc, được xã hội quan tâm. Kết quả kỳ thi được sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau. Đặc biệt trong thời điểm này, khi chúng ta đang đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, trong đó có giáo dục phổ thông, sự quan tâm của xã hội càng lớn hơn nữa.

Kỳ thi năm nay, dù học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhưng tinh thần đổi mới được thực hiện ở tất cả các khối lớp. Cùng với đó, quy chế thi có một vài điểm mới, điều chỉnh. Do đó, các yêu cầu với công tác tập huấn, quán triệt thực hiện phải được chuẩn bị rất chu đáo.



Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi, ông Sơn yêu cầu công tác chuẩn bị, triển khai cần bám sát, bám chắc vào Chỉ thị 17 ngày 29.5 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, bảo đảm thống nhất, thông suốt giữa hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh với ban chỉ đạo cấp quốc gia.

Chia sẻ một số lưu ý trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến phương diện kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, như bài học trong kỳ thi vào lớp 10 của một địa phương, chỉ in mờ đề cũng phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý. Tuy nhiên, chuẩn bị trang thiết bị tốt nhất nhưng không phó thác hoàn toàn cho thiết bị mà cần có sự kiểm tra của con người. "Nếu thiên về con người mà trang thiết bị không tốt sẽ vất vả và căng thẳng, nếu phó thác cho trang thiết bị thì rủi ro cao", ông Sơn nói.

Các công việc như in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản, vận chuyển, giao nộp bài thi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh/thành lên nhiều phương án, đề phòng trường hợp có thời tiết bất thường, thiên tai, đặc biệt thời điểm thời tiết cực đoan; quan tâm công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là ở khu vực in sao đề thi, chấm thi; bảo đảm điện phục vụ cho kỳ thi.

4 nội dung quan trọng cần lưu ý

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết: đến thời điểm này, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị tổ chức kỳ thi theo đúng tiến độ. Dữ liệu thông tin của thí sinh cũng đã được hoàn thành, báo cáo vào hệ thống quản lý thi và gửi về Bộ GD-ĐT.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương phát biểu tại hội nghị

T.N

Về một số công việc cần lưu ý triển khai trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh đến bố trí khu vực in sao đề thi, bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi; công tác in sao đề thi; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành địa phương và xây dựng các kịch bản dự phòng.

Cụ thể, địa phương cần bố trí khu vực in sao đề thi 3 vòng độc lập đáp ứng an toàn, bảo mật theo đúng quy định của quy chế thi. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt, đúng quy trình. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.

Với công tác in sao đề thi, địa phương lưu ý chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác in sao đề thi. Máy móc thiết bị tuyệt đối không có chức năng thu phát và không nối mạng internet, phải được công an kiểm tra niêm phong các cổng kết nối. Mọi phương tiện, vật tư, thiết bị trong khu vực in sao đề thi dù hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi thi xong bài thi/môn thi cuối cùng của bài thi.

Trong quá trình in sao cần in sao theo đúng số lượng được giao. Lưu ý in sao đề thi các bài thi/môn thi ngoại ngữ cho các phòng thi ghép; in sao từng mã đề thi cho mỗi đề thi của mỗi bài thi/môn thi trắc nghiệm. Phải có biện pháp cụ thể để phân biệt bì/túi đề thi của các bài thi/môn thi khác nhau.

Về công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành địa phương, ông Huỳnh Văn Chương đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh các địa phương phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tại địa phương phối hợp chặt chẽ, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong tất cả các khâu (đặc biệt bảo đảm an ninh, an toàn và thuận lợi cho thí sinh trong những ngày thi).

Địa phương cần chủ động xây dựng phương án dự phòng và các kịch bản để tổ chức kỳ thi khi có các tình huống bất thường về thiên tai, dịch bệnh hoặc các vấn đề khác thường phát sinh hoặc dự báo có thể phát sinh.