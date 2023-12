Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng Hội An được UNESCO công nhận 'thành phố sáng tạo'

Sáng 19.12, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có thư gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh khi UNESCO đã ghi danh Hội An vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian hôm 31.10.

Trong thư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng bên cạnh Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An (cùng thuộc TP.Hội An), Khu di tích Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên), Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận, việc Hội An được ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu là niềm tự hào của người dân tỉnh Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng – những người đã và luôn bảo tồn, phát huy giá trị của các ngành nghề thủ công và nghệ thuật dân gian của thành phố trong suốt thời gian qua.

Một góc phố cổ Hội An DUY HẬU

Ông Bùi Thanh Sơn cũng thay mặt Bộ Ngoại giao, với tình cảm chân thành, nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhìn nhận việc gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi để Hội An một lần nữa định vị thương hiệu, khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa sáng tạo, góp phần thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng, gia tăng các cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp cận và tiếp thu kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế, UNESCO và các thành phố, quốc gia khác trên thế giới…

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam trong hợp tác với UNESCO, các đối tác quốc tế và nhất là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam…

Hội An vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian NAM THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, sau Hà Nội, thêm 2 thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu "thành phố sáng tạo của UNESCO" là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công, nghệ thuật dân gian.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập năm 2004 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành phố đã được công nhận sáng tạo, coi đây là một yếu tố chiến lược phục vụ phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.