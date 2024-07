Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines ấn tượng với quy mô Nhà máy gạo Hạnh Phúc

Nhà máy gạo Hạnh phúc do Tập đoàn Tân Long đầu tư xây dựng, tọa lạc tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; tiếp giáp các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Tổng sản lượng 4 tỉnh đạt 13,3 triệu tấn/năm, chiếm tỷ trọng trên 33% sản lượng cả nước và chiếm trên 61,3% diện tích thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ Việt Nam. Năng lực vận hành tối đa tại nhà máy đạt: Công suất sấy: 4.000 tấn/ngày; công suất trữ: 240.000 tấn/80 silo; công suất xay xát: 3.200 tấn lúa khô/ngày; công suất đóng gói: 2.000 tấn/ngày.

Với công suất thiết kế như trên, cùng với sự đầu tư đồng bộ về dây chuyền và công nghệ sản xuất, đây được xem là nhà máy gạo có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.