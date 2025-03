Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc tại Thanh Hóa

Ngày 3.3, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quân sự - quốc phòng năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 các nhiệm vụ về quân sự - quốc phòng đã được tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó có hiệu quả các tình huống về sự cố thiên tai trên địa bàn.

Ông Anh cho biết thêm, mùa khô năm 2023 - 2024, và năm 2024 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; các lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trong đó, đã triển khai xây dựng 27 căn nhà đại đoàn kết, 110 căn nhà cho hộ nghèo...

Sau khi lắng nghe về tình hình kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng trên địa bàn, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được, đồng thời đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa tham mưu, đề xuất cho Bộ Quốc phòng về việc tổ chức, biên chế sắp xếp cơ quan quân sự địa phương cơ sở khi không còn cơ quan quân sự cấp huyện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn địa phương tham mưu, góp ý cho Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương khi không còn cơ quan quân sự cấp huyện ẢNH: PHÚC NGƯ

"Nền quốc phòng của chúng ta là quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Trong xây dựng khu vực phòng thủ của chúng ta là xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh. Nay không còn cơ quan quân sự cấp huyện, việc xây dựng tổ chức và hoạt động cơ quan quân sự địa phương như thế nào?. Do đó, chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất, tham mưu của địa phương trong vấn đề này", đại tướng Phan Văn Giang cho hay.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thêm, Thanh Hóa có vị trí về chính trị, kinh tế, quốc phòng quan trọng, vị trí kết nối Bắc Trung bộ với đồng bằng sông Hồng, nằm trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, và tứ giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa, do đó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh.

"Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về chiến lược quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các cấp; coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh để tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội", Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Nhân chuyến làm việc, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng 500 căn nhà (mỗi căn 60 triệu đồng) để tỉnh này xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.