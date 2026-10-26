Bộ trưởng cảnh báo Anh có thể bị tấn công vào năm 2030

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo nước này chỉ còn hơn 1.000 ngày để chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh vào năm 2030, giữa những lo ngại về năng lực quân sự của các đối thủ.