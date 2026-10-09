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    Bộ trưởng Chiến tranh ca ngợi thủy thủ tàu sân bay, Mỹ cân nhắc nối lại tấn công Iran
    VideoThế giới

    Bộ trưởng Chiến tranh ca ngợi thủy thủ tàu sân bay, Mỹ cân nhắc nối lại tấn công Iran

    Trúc Huỳnh - Văn Khoa
    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đến thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 7.10 và ca ngợi sự kiên cường của các thủy thủ trong cuộc xung đột với Iran.

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