Bộ trưởng Chiến tranh ca ngợi thủy thủ tàu sân bay, Mỹ cân nhắc nối lại tấn công Iran

Tin liên quan Rộ tranh cãi sau phát ngôn của ông Trump về khả năng Iran 'diệt' 2 thành phố MỹNhà Trắng ngày 6.10 bác bỏ cáo buộc cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ Iran ‘tiêu diệt’ các thành phố Los Angeles và San Diego (bang California, Mỹ) tại sự kiện vận động tranh cử ngày 5.10. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Tàu sân bay Abraham Lincoln tàu sân bay USS Abraham Lincoln đảng cộng hoà Trung Đông xung đột Lầu năm góc israel Donald Trump Trump Iran Washington Tehran Pete Hegseth xung đột với Iran Hải quân Mỹ Bầu cử giữa nhiệm kỳ đàm phán hạt nhân
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