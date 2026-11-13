    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên dương người lính đã nhắc nhở mình

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên dương người lính đã nhắc nhở mình

    La Vi - Khánh An
    Một binh sĩ Mỹ được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được tặng huân chương tuyên dương, sau khi người này nhắc nhở ông và những người đi cùng vì cười nói gần Mộ Chiến sĩ vô danh.

    Tin liên quan

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bị lính gác nhắc nhở không làm ồn

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bị lính gác nhắc nhở không làm ồn

    Theo một đoạn video ghi lại sự việc, một người lính thuộc Quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ canh gác tại Lăng mộ Chiến sĩ Vô danh dường như đã khiển trách đoàn của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 11.11, sau khi có tiếng cười phát ra từ nhóm người này tại địa điểm trang nghiêm.

    Khám phá thêm chủ đề

    bộ trưởng quốc phòng mỹ Pete Hegseth Mộ chiến sĩ vô danh tiêu binh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận