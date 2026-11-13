Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên dương người lính đã nhắc nhở mình

Một binh sĩ Mỹ được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được tặng huân chương tuyên dương, sau khi người này nhắc nhở ông và những người đi cùng vì cười nói gần Mộ Chiến sĩ vô danh.