Bộ trưởng Công an: Người cao tuổi là nhân tố hòa giải các vụ mâu thuẫn

Tham dự hội nghị có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và 139 điển hình tiên tiến người cao tuổi cả nước, đã được suy tôn từ các thôn, bản, cơ sở do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Qua 5 năm thực hiện phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa T.Ư Hội Người cao tuổi và Bộ Công an, đã có những kết quả quan trọng trên nhiều phương diện như: công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động người cao tuổi tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Giai đoạn 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi và lực lượng công an các cấp đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức hơn 600.000 buổi, cuộc tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm. Phối hợp tổ chức gần 1.300 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm đánh giá hầu hết hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam là những người có trí tuệ, kinh nghiệm, có bản lĩnh và là lực lượng quan trọng, có uy tín, có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước. Hiện tại, cả nước có hơn 650.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở; trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở.

Người cao tuổi các cấp đã làm tốt công tác hòa giải các vụ mâu thuẫn, phối hợp tổ chức hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia vận động gần 16.000 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng công an gần 200.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giới thiệu và tạo việc làm cho hơn 10.000 người, giúp đỡ gần 90.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp giải quyết có hiệu quả hàng chục ngàn vụ mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân.





"Năm qua, kinh tế thế giới và các nước trong khu vực có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Mặc dù vậy, an ninh trong nước vẫn được giữ vững, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Các vùng chiến lược, thành phố lớn, vùng sâu vùng xa đều được đảm bảo. Chúng tôi không để xuất hiện những điểm nóng, không để nóng nữa, chỉ cần hơi ấm lên là sẽ tập trung giải quyết... tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội", đại tướng Tô Lâm thông tin.

Báo cáo về tình hình trật tự xã hội, người đứng đầu Bộ Công an cho hay, nhiều năm nay, Bộ Công an đăng ký với nhà nước giảm 5% về tội phạm (trong tổng số 100.000 tội phạm), những năm sau phải ít hơn năm trước.

"Đây là con số đáng lưu ý, chúng tôi tính từng nhà, từng gia đình làm sao để giảm người đi tù. Trung bình mỗi vụ án có 2 người đi tù, nếu giảm đi 5.000 vụ án mỗi năm, thì 5.000 gia đình có niềm vui khác là không bị ai bắt nạt, đe dọa, giết hại, ăn cắp, ăn trộm... Tính rộng ra, mấy chục nghìn gia đình sẽ có niềm vui rồi", đại tướng Tô Lâm nói.

Theo đại tướng Tô Lâm, trung bình một ngày cả nước có 50 - 60 vụ an ninh trật tự, có tỉnh không có vụ nào xảy ra. Con số này nếu giảm đi thì phải có lực lượng công an xã chính quy làm nòng cốt, dựa vào sự ủng hộ của chính quyền, phối hợp với hội thanh niên, hội người cao tuổi... để chống tội phạm từ cơ sở.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân của Hội Người cao tuổi Việt Nam có thành tích xuất sắc; trao bằng khen cho 139 cá nhân là các điển hình tiên tiến người cao tuổi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.