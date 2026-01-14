Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận Huân chương Lao động hạng ba

Ngày 14.1, Bộ Dân tộc - Tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi toàn quốc năm 2025.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ẢNH: BỘ DT-TG

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chỉ đạo 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với ngành công tác dân tộc, tôn giáo, bao gồm: triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) để trình Quốc hội theo kế hoạch.

Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể. Khẩn trương triển khai nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm giao tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2025.

Cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo từ cơ sở.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong triển khai nhiệm vụ về công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Chủ động đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ hỗ trợ sang đầu tư phát triển, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chủ động cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về các giải pháp chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.