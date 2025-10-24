Bộ trưởng GD-ĐT: Đầu tháng 12 các trường ĐH công phải có lãnh đạo theo mô hình mới

Chiều nay, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý một số vấn đề, trong đó có việc sắp xếp nhân sự cho các trường ĐH, CĐ công lập, đảm bảo các trường có lãnh đạo mới, có bộ máy ổn định ngay đầu năm 2026.



Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Từ ngày 1.1.2026 phải thực hiện bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu trường ĐH, CĐ ẢNH: TRẦN HIỆP

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, việc triển khai yêu cầu "bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và cơ sở dục nghề nghiệp công lập" của Nghị quyết 71 đang được Bộ GD-ĐT xây dựng các phương án. Đây là một hoạt động liên quan đến công tác Đảng và công tác sắp xếp của chính quyền.

Với sự chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư trình phương án với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, các dự thảo luật sửa đổi lĩnh vực GD-ĐT mà Bộ GD-ĐT đang trình Quốc hội sẽ có hiệu lực vào ngày 1.1.2026. Vì thế, phương án sắp xếp nhân sự lãnh đạo khối trường ĐH, CĐ công lập sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 12 chứ không phải đợi đến đầu năm 2026. Việc này nhằm đảm bảo khi luật mới có hiệu lực thì bộ máy mới được vận hành ngay và vận hành nhịp nhàng, không có khoảng trống.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là ngày luật mới có hiệu lực cũng là ngày đương nhiên kết thúc hoạt động của hội đồng trường. Khi hội đồng trường kết thúc hoạt động, chủ tịch hội đồng trường cũng kết thúc vai trò hoạt động của mình. Đồng thời, hiệu trưởng (hoặc giám đốc đại học, học viện) cũng hoàn thành trách nhiệm của hội đồng trường giao phó, do đó cần phải cố gắng để trước ngày hội đồng trường kết thúc hoạt động thì mọi thứ đã được vận hành theo mô hình mới (mô hình bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu).

Trước đây bí thư gắn với vị trí lãnh đạo là chủ tịch hội đồng trường. Sắp tới, khi không còn hội đồng trường cũng như không có vị trí chuyên trách cho bí thư thì cần phải sắp xếp công việc quản lý cho bí thư.

Nguyên tắc sắp xếp sẽ thực hiện trên cơ sở sự tín nhiệm tại cơ sở, từ đó cơ quan chủ quản sẽ tìm được một người xứng đáng nhất, phù hợp nhất để gánh vác việc bí thư kiêm người đứng đầu cơ sở. Các trường hợp đặc biệt sẽ do cơ quan chủ quản cấp trên quyết định.

"Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản quy định và hướng dẫn đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cách làm. Bộ đang cố gắng hoàn tất trong tháng 11 để các cơ sở triển khai thực hiện ngay trong tháng 12, đảm bảo đến những ngày đầu tiên của năm mới thì bộ máy sẽ vận hành đúng theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết 71", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.