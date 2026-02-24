Bộ trưởng GD-ĐT nói về khâu 'đột phá của mọi đột phá'

Theo Bộ GD-ĐT, tại buổi thăm và chúc mừng năm mới cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, tiến trình chỉ đạo ngành Giáo dục đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đều lựa chọn những trọng tâm và khâu đột phá phù hợp với bối cảnh. Đặc biệt, trong 5 năm vừa qua, lãnh đạo bộ đã xác định rõ "đột phá của mọi đột phá" chính là lực lượng nhà giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định khâu "đột phá của mọi đột phá" chính là đội ngũ nhà giáo ẢNH: MOET

Đây là yếu tố nền tảng, căn cốt để hoạch định chính sách, tập trung đầu tư và chăm lo phát triển. Quan điểm này được duy trì nhất quán, xuyên suốt trong nhiều năm và việc phát triển đội ngũ nhà giáo tất yếu gắn liền với hệ thống các trường sư phạm.

Ông Kim Sơn nhấn mạnh, hệ thống các trường sư phạm không chỉ có vai trò trong đào tạo đội ngũ nhà giáo mà còn là nơi phát triển khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy và nhiều nội dung chuyên môn quan trọng khác.

Dù vậy, người đứng đầu ngành giáo dục cũng nhìn nhận, việc chăm lo phát triển trường sư phạm thời gian qua vẫn chưa tương xứng với các trọng tâm đặt ra.

Trong giai đoạn 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc đầu tư, phát triển các trường sư phạm sẽ tiếp tục được chú trọng, trong đó Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM được xác định là 2 trường trọng điểm quốc gia trong quy hoạch mạng lưới.

Theo bộ trưởng, mục tiêu không chỉ là phát triển một trường mà là xây dựng mô hình ĐH sư phạm theo hướng toàn diện, có cơ cấu đa dạng, mô hình linh hoạt và bề thế hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới.

Điều này cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhà trường, từ tầm nhìn lãnh đạo đến quyết tâm thực hiện. Bộ trưởng cho rằng, trước sự quan tâm và kỳ vọng, mỗi cơ sở đào tạo cần nhanh chóng trưởng thành từ nội lực, biến các nguồn lực và yêu cầu thành kết quả cụ thể.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Thanh Niên về thay đổi trong đào tạo giáo viên, Bộ trưởng Kim Sơn cũng cho biết sẽ tăng cường gắn kết giữa trường sư phạm và trường phổ thông. Sinh viên ngành sư phạm cần được tham gia dự giờ, trợ giảng, dạy học trải nghiệm, nghiên cứu bài học ngay từ năm thứ hai, thứ ba trên giảng đường ĐH.

Ngược lại, giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi ở các trường phổ thông nên được tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn thực tập tại trường sư phạm. Điều này vừa giúp gắn kết lý thuyết với thực hành, vừa nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện, cả nước có 103 cơ sở đào tạo giáo viên, trong đó 65 trường ĐH, còn lại là cao đẳng. Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì đến năm 2030, số trường ĐH đào tạo giáo viên là 48 - 50 trường, giảm 15 - 17 trường so với hiện nay.

Tuy nhiên, quy mô đào tạo của nhóm này tăng, đạt 180.000 - 200.000 người học, gồm 85% ở trình độ ĐH và 15% cao đẳng. Năm học 2021 - 2022, khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên có khoảng 151.000 người học, còn năm học 2022 - 2023 chỉ ở mức 89.300.

Hai trường trọng điểm là Sư phạm Hà Nội và TP.HCM; cùng 12 trường thuộc Bộ GD-ĐT, các ĐH quốc gia và ĐH vùng sẽ giữ vai trò nòng cốt trong mạng lưới. Nhóm này đào tạo khoảng 64% quy mô sinh viên.

Các trường thuộc UBND tỉnh và một số trường công lập khác có truyền thống đào tạo sư phạm sẽ chiếm khoảng 30% quy mô, chủ yếu phục vụ nhu cầu của địa phương. Một số trường có thế mạnh về các ngành công nghệ, nông lâm, ngôn ngữ, thể dục, thể thao, nghệ thuật đào tạo các ngành sư phạm đặc thù, chiếm khoảng 6% quy mô cả nước.