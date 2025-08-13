Bộ trưởng GD-ĐT nói về việc siết đào tạo ngành y dược, luật

Sáng 13.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Tại tờ trình dự án luật, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo luật quy định rõ việc tiền kiểm đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các ngành đào tạo giáo viên, y dược, luật.

Bộ GD-ĐT cấp phép chương trình, quyết chỉ tiêu tuyển sinh ngành y dược, luật

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, dự thảo luật quy định, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ phê duyệt thực hiện chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật. Cùng đó, dự luật bổ sung quy định Bộ trưởng GD-ĐT sẽ quy định số lượng tuyển sinh cũng như ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và luật.

Đối với các ngành, lĩnh vực khác, cơ sở đào tạo tự chủ xây dựng, ban hành chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Dự thảo luật cũng quy định cơ sở đào tạo thực hiện đăng ký để được cho phép hoạt động giáo dục đại học. Phạm vi đăng ký hoạt động giáo dục đại học bao gồm: trình độ đào tạo; lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo; địa điểm đào tạo và hoạt động đào tạo trên không gian số.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, để quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo đại học, Thường trực Ủy ban tán thành việc Bộ GD-ĐT quản lý việc cấp phép chương trình đào tạo đối với ngành sư phạm, y dược và luật.

Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc quy định về đăng ký hoạt động giáo dục đại học và đề nghị thay đăng ký bằng cấp phép hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo đảm và kiểm soát chất lượng; có cơ chế để rút phép từng phần đối với hoạt động đào tạo nếu vi phạm.

Thảo luận sau đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tán thành phải kiểm soát rất chặt, rất kỹ từ mở ngành đến quá trình đào tạo của các ngành sư phạm, sức khỏe và luật.

Với ngành luật, ông Định nói cách đây 2 - 3 năm, báo cáo cho biết có 103 cơ sở đào tạo cử nhân luật, có những cơ sở chỉ đào tạo vài chục người, giáo trình không có, giảng viên cơ hữu cũng không. "Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo", ông Định nhìn nhận.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng các ngành sư phạm, y dược, luật phải kiểm soát rất kỹ ẢNH: GIA HÂN

Tương tự, với khối ngành sức khỏe, ông Định cho hay, theo số liệu ông cập nhật thì hiện có tới 40 - 50 trường đào tạo khối ngành sức khỏe, y dược.

"Tôi không biết tốt xấu thế nào nhưng nhiều cơ sở như vậy thì không biết có đủ thầy đủ thợ không, có bệnh viện, phòng thí nghiệm để đào tạo bài bản không", ông Định nói và tán thành phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình đào tạo, nếu không đạt và không khắc phục thì phải rút giấy phép.

"Ba ông thầy tác động rất lớn toàn bộ xã hội"

Cũng tán thành phải đầu tư và quy định kỹ hơn với 3 ngành nói trên, đặc biệt là ngành sư phạm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi nói phải được tuyển chọn đặc biệt để tuyển được những người giỏi, những người có tâm huyết để làm giáo viên. Cùng đó, phải được đào tạo kỹ, bài bản và phải có chế độ chính sách.

"Tôi cũng xin nói lại là lương của giáo viên gấp ba mặt bằng lương chung không có gì là quá đáng cả", ông Mãi nói.

Với ngành y dược, dẫn một bài báo phản ánh "Việt Nam đào tạo bác sĩ, dược sĩ không giống ai trên thế giới này", ông Mãi cho rằng cần siết lại chuẩn đào tạo đối với các ngành này.

Giải trình thêm, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc sửa luật lần này tăng phân cấp, phân quyền trong điều kiện tăng quyền tự chủ, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

"Xác định là kiên quyết buông cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm. Trong đó có việc chỉ nắm vấn đề về con người, quyền thay người, quyền đóng cửa cơ sở giáo dục, ngừng hoạt động đào tạo. Cố gắng làm sao nắm, buông không nhầm", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Sơn, ngành sư phạm mấy năm nay đã được chú trọng hơn. Điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành sư phạm gần đây tăng lên rất cao. Năm nay có lẽ thuộc nhóm cạnh tranh cao ngang y dược. Đó là thông tin đáng mừng.

Với ngành sức khỏe và luật, ông Sơn cho biết, trước đây chủ yếu chỉ kiểm soát việc mở ngành thật chặt chẽ, tuy nhiên tới đây sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo.

"Kiểm soát đối với 3 lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào, không chỉ kiểm soát đầu ra, mà kiểm soát toàn bộ quá trình vì đây là ba ông thầy tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội", Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định.

