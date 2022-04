Bộ trưởng GTVT ra 'tối hậu thư' dừng thu phí nếu không lắp ETC trong tháng 6

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ làm việc cụ thể với các địa phương và nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6 tới.

Đặc biệt, rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống.

Tổng cục Đường bộ rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6.

Theo thống kê, lượng phương tiện dán thẻ và sử dụng thẻ ETC trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đạt trung bình 65%, tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC trên tuyến đạt 50% trên tổng lưu lượng xe, tăng khoảng 5% so với tháng trước đó.

Với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Theo đó, nếu đến hết 30.6, việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể tại VEC nếu để chậm tiến độ hoàn thành hệ thống thu phí ETC.





Hiện, trong 5 dự án cao tốc do VEC quản lý, chỉ duy nhất cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được lắp đặt làn ETC.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ ETC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu phối hợp với Tổng cục Đường bộ, các địa phương, các nhà đầu tư BOT hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông. Bên cạnh đó, rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

Theo Tổng cục Đường bộ, tính đến nay đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu ETC. Trong đó, Bộ GTVT quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm.

Tổng cục cũng đang đôn đốc nhà đầu tư BOT, các địa phương để lắp 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý.