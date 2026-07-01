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Bộ trưởng Mỹ 'nhảy điệu mừng' khi Iran bị loại khỏi World Cup
Video Thế giới

Bộ trưởng Mỹ 'nhảy điệu mừng' khi Iran bị loại khỏi World Cup

La Vi - Vi Trân

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đã bày tỏ sự vui mừng về việc Iran bị loại khỏi World Cup 2026, nói rằng ông đã 'nhảy một điệu mừng'.

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Iran Mỹ World Cup Markwayne Mullin

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