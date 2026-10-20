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    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Israel, thảo luận về Iran

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Israel, thảo luận về Iran

    La Vi
    La Vi

    Theo ba quan chức Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thảo luận về Iran với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một chuyến thăm không báo trước tới Israel hôm 19.10, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang.

    Theo hãng tin Reuters, các quan chức này không nói rõ chi tiết về cuộc gặp. Lầu Năm Góc và văn phòng Thủ tướng Israel không đưa ra bình luận.

    Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Hegseth cho biết ông đã đến thăm các quân nhân Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) – khu vực phụ trách bao gồm Trung Đông, đông bắc châu Phi và một phần châu Á.

    Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin cuộc gặp giữa ông Hegseth và ông Netanyahu diễn ra tại một căn cứ không quân ở vùng sa mạc phía nam Israel.

    Chuyến thăm của ông Hegseth diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng, với những bất ổn leo thang giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz, cùng với việc lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm có liên minh với Iran – đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Israel, thảo luận về Iran - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

    ẢNH: REUTERS

    Sự kiện này cũng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Netanyahu trong cuộc bầu cử quốc hội Israel vào tuần tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc gia này kể từ sau vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023.

    Vào cuối tháng 2, các lực lượng Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc tấn công chung nhắm vào Iran, châm ngòi cho cuộc chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Trong tháng này, ông Netanyahu chia sẻ với truyền thông Israel rằng ông không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 27.10. Về phía Mỹ, ông Trump cũng khẳng định sẽ không tấn công Iran trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

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    israel Mỹ Pete Hegseth Benjamin Netanyahu

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