Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo 'những ngày quyết định' với Iran, chỉ trích đồng minh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 31.3 đã gửi lời cảnh báo tới Iran. Ông nói xung đột sẽ leo thang trong vài ngày tới nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận.

"Hỏa lực của Mỹ đang ngày càng tăng. Còn của Iran? Đang giảm. Mỹ có ngày càng nhiều lựa chọn, còn Iran thì có ít hơn", ông Hegseth nói.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đáp trả bằng một lời đe dọa mới, nói rằng sẽ nhắm vào các công ty Mỹ trong khu vực để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trong số các mục tiêu được liệt kê có một số công ty lớn nhất của Mỹ, bao gồm Microsoft, Google, Apple và Tesla.

Những lời cảnh báo ăn miếng trả miếng vang lên sau khi một máy bay không người lái của Iran tấn công một tàu chở dầu đầy hàng ngoài khơi Dubai, khiến con tàu bốc cháy.

Nhà chức trách cho biết đám cháy đã được khống chế, không có rò rỉ dầu và không có thương vong nào về phía thủy thủ đoàn.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu thương mại ở vùng Vịnh hoặc eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Israel bắt đầu.

Vụ việc cũng diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ các nhà máy năng lượng của Iran nếu nước này không đồng ý với một thỏa thuận hòa bình để mở lại eo biển.

Giá dầu thô lại tăng vọt trong thời gian ngắn sau vụ tấn công vào tàu chở dầu. Ông Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO không hỗ trợ trong cuộc chiến, bao gồm Pháp và Anh, với bài đăng trên Truth Social có thông điệp: "Quý vị hãy hãy tự đi kiếm dầu cho mình".

Khi được hỏi Mỹ có tiếp tục cam kết với khả năng phòng thủ tập thể của NATO hay không, ông Hegseth đã từ chối tái khẳng định cam kết này.

Ông Hegseth cho biết: "Về phần NATO, đó là quyết định sẽ được để ngỏ cho tổng thống. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng đã có rất nhiều điều được phơi bày, rất nhiều điều đã được cho thế giới thấy về những gì các đồng minh của chúng tôi sẵn sàng làm cho nước Mỹ khi chúng ta thực hiện một nỗ lực với quy mô như thế này thay mặt cho thế giới tự do. Đây là những tên lửa thậm chí còn không vươn tới lãnh thổ Mỹ. Chúng vươn tới các đồng minh và những nước khác, vậy mà khi chúng tôi yêu cầu hỗ trợ thêm hay đơn giản là được tiếp cận, được sử dụng căn cứ, được bay qua, chúng ta lại vấp phải những câu hỏi, những rào cản hay sự do dự".

Phát biểu của ông dường như ám chỉ những căng thẳng với Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh.

Ngày 31.3, các nguồn tin cho biết Pháp và Ý đã phản đối một số hoạt động quân sự của Mỹ - Israel.

Trong khi đó, Tây Ban Nha bảo vệ quyết định đóng hoàn toàn không phận với các máy bay Mỹ tham gia tấn công Iran.

Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng những phát ngôn gợi ý Mỹ có thể không tôn trọng các cam kết với NATO có thể khuyến khích Nga thử thách sự sẵn sàng của các thành viên NATO trong việc thực thi Điều 5 của liên minh, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên NATO là tấn công vào tất cả các thành viên.