Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh về họp khẩn
Video Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh về họp khẩn

La Vi
La Vi
26/09/2025 13:44 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phát lệnh triệu tập hàng loạt tướng lĩnh và đô đố từ khắp thế giới tập trung về Quantico (bang Virginia) vào tuần tới.

Đài CBS News ngày 25.9 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: "Bộ trưởng Chiến tranh sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự Mỹ vào đầu tuần sau".

Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và ông Pete Hegseth là Bộ trưởng Chiến tranh. Tuy nhiên, tên này hiện chỉ dùng trong nội bộ cũng như các văn bản của chính quyền liên bang, và chỉ chính thức có hiệu lực nếu được Quốc hội Mỹ thông qua.

Lầu Năm Góc chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc họp. Theo báo Washington Post, cả Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đã làm giảm nhẹ tính đặc biệt của diễn biến này. Ông Trump thì đặt câu hỏi "Sao phải rối lên vì việc này", còn ông Vance bình luận rằng "không có gì quá bất thường" về việc Bộ trưởng Hegseth và các tướng gặp nhau hội họp. Tờ Washington Post cũng cho biết Tổng thống Trump nói ông sẽ dự họp "nếu họ muốn tôi đến".

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong buổi lễ vinh danh các tù nhân chiến tranh tại Lầu Năm Góc ở Washington D.C ngày 19.9

ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ với giới tướng lĩnh, việc triệu tập đông đảo sĩ quan cấp cao đến dự họp trực tiếp trong thời gian ngắn là điều hiếm thấy.

Báo Washington Post cho hay Lầu Năm Góc có khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc trên khắp nước Mỹ và hàng chục quốc gia và múi giờ khác. Theo Washington Post, mỗi chỉ huy khi di chuyển thường đi kèm với cố vấn và các phụ tá, đồng nghĩa với việc số người phải quay về Mỹ dự họp có thể vượt quá con số 1.000.

Động thái bất ngờ này xuất hiện trong bối cảnh ông Hegseth vừa đơn phương chỉ đạo những thay đổi lớn gần đây tại Lầu Năm Góc — bao gồm chỉ đạo cắt giảm 20% số lượng sĩ quan cấp tướng thông qua việc hợp nhất toàn diện các bộ chỉ huy quân sự cấp cao, sa thải các nhà lãnh đạo cấp cao mà không có lý do và ra lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố về tội gì?

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố về tội gì?

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo đã truy tố cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey với các tội danh khai man và cản trở tư pháp.

