Bộ trưởng Quốc phòng tố Thủ tướng Israel ngăn cản bệnh viện dã chiến cho trẻ em Gaza

Trẻ em bị thương được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Rafah phía nam Dải Gaza AFP

Một cuộc tranh cãi công khai nổ ra giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm 18.7 về kế hoạch điều trị y tế cho trẻ em ở Dải Gaza, trong đó giới chức bộ quốc phòng cáo buộc thủ tướng "chơi trò chính trị".

Hôm 17.7, ông Gallant cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ xây một bệnh viện dã chiến ở Israel gần biên giới Gaza, do việc đóng cửa khẩu Rafah từ Gaza vào Ai Cập mà những người ở Gaza vốn dùng để ra nước ngoài điều trị y tế, theo tờ The Times of Israel.

Tuy nhiên, thông báo này dường như không có sự phối hợp với thủ tướng. Một ngày sau đó, văn phòng của ông Netanyahu cho hay ông đã gửi một lá thư tới Bộ trưởng Gallant nói rằng ông sẽ không chấp thuận việc thành lập bệnh viện dã chiến.

Israel tiếp tục không kích vào Gaza, ít nhất 57 người thiệt mạng

Một quan chức bộ quốc phòng cáo buộc ông Netanyahu "đang ngăn không cho mở một bệnh viện dành cho trẻ em bị thương là vì lý do chính trị". Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về cáo buộc này.

Sau thông báo của ông Netanyahu, văn phòng của ông Gallant nói rằng kế hoạch lập bệnh viện dã chiến đã được tiến hành. Văn phòng này lưu ý rằng thủ tướng trước đó đã chấp thuận đề nghị ban đầu của bộ quốc phòng rằng những ca phức tạp sẽ được chuyển ra nước ngoài theo đường Israel nhưng chương trình không được xúc tiến.

Ông Gallant cho biết mình đã khiếu nại lên văn phòng thủ tướng và hội đồng an ninh quốc gia (NSC) từ 2 tuần trước để yêu cầu gửi chỉ thị đến các bộ liên quan nhằm hợp tác thực hiện kế hoạch.

Dù đã có chỉ thị rõ ràng từ thủ tướng về việc triển khai đề xuất của bộ trưởng quốc phòng, phiên thảo luận về vấn đề này đã bị hủy và NSC cũng không ra chỉ thị.

Theo văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gallant vẫn công bố thành lập bệnh viện dã chiến vì nhu cầu cấp bách. Đến lúc này, NSC mới phản hồi và đồng ý đề xuất chuyển các bệnh nhân phức tạp từ Gaza sang bên thứ 3 thông qua đường Israel.

Trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Gallant đã thông báo về kế hoạch xây bệnh viện dã chiến gần biên giới Gaza. Văn phòng ông Gallant cho biết bộ phận liên quan đã khởi công. Tuy nhiên, dường như dự án đã bị đình chỉ do Thủ tướng Netanyahu bác bỏ.

Israel đã không đưa những người Gaza bị thương về các bệnh viện ở Israel kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10.2023, dù những trẻ em nhập viện trước thời gian này vẫn được ở lại.