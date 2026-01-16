Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận 200.000 lính đào ngũ
Video Thế giới

La Vi
La Vi
16/01/2026 15:00 GMT+7

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đang gặp nhiều thách thức vì tình trạng thiếu hụt nhân lực và ngân sách.

Ông Mykhailo Fedorov, người vừa được bổ nhiệm hôm 14.1, phát biểu tại phiên điều trần quốc hội xác nhận chức vụ rằng Bộ Quốc phòng này đang đối mặt khoảng thiếu hụt ngân sách 300 tỉ hryvnia (7 tỉ USD), khoảng 2 triệu nam giới bị đưa vào danh sách truy nã vì trốn nghĩa vụ quân sự và khoảng 200.000 binh sĩ đào ngũ.

Theo đài CNN, tin đồn về nhuệ khí sa sút và tỷ lệ đào ngũ cao đã lan truyền từ lâu, nhưng phát biểu của ông Fedorov đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Ukraine tiết lộ quy mô của vấn đề.

Theo luật Ukraine, tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ những người từ 25 đến 60 tuổi mới phải nhập ngũ.

Luật thiết quân luật của Ukraine cấm tất cả nam giới từ 23 đến 60 tuổi đủ điều kiện nhập ngũ rời khỏi đất nước, nhưng hàng chục nghìn người đã bỏ trốn bất hợp pháp.

Chiến dịch động viên của Ukraine đã gây ra nhiều căng thẳng trong xã hội, xuất hiện nhiều khiếu nại về tham nhũng và cáo buộc rằng những công dân nghèo hơn đang chịu thiệt thòi nhất.

Ukraine thừa nhận gặp khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu tại một phiên họp của quốc hội Ukraine ở Kyiv hôm 14.1

ẢNH: REUTERS

Ông Kyrylo Budanov, cựu giám đốc tình báo quân sự được bổ nhiệm làm chánh văn phòng cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết chính phủ đã làm suy yếu hệ thống bằng chính những sai lầm của mình.

Ông Zelensky đề cử ông Fedorov lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau một vụ bê bối tham nhũng lớn buộc hai bộ trưởng phải từ chức. Trước đó, ông Fedorov là Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019. Hôm 14.1, ông cho biết vấn đề thiếu hụt nhân lực của Ukraine khiến cho những tiến bộ công nghệ càng trở nên quan trọng hơn.

Cuộc khủng hoảng bùng phát khi các nhà điều tra Ukraine buộc tội doanh nhân Timur Mindich, một cộng sự của ông Zelensky, cầm đầu một kế hoạch nhận hoa hồng trị giá nhiều triệu USD tại một công ty năng lượng hạt nhân nhà nước. Người tiền nhiệm của ông Budanov trên cương vị chánh văn phòng, Andrii Yermak, đã từ chức giữa những đồn đoán rằng ông là chủ mưu của đường dây bị cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Ukraine trước đây đã phải đối mặt với các vấn đề tham nhũng, bao gồm các hợp đồng cung cấp giá cao dưới thời ông Oleksii Reznikov, người đã từ chức năm 2023. Người kế nhiệm là ông Rustem Umerov, được cho là một quan chức mà ông Mindich đã cố gắng gây ảnh hưởng. Đến lượt ông Umerov bị thay thế vào tháng 7.2025 bằng cựu Thủ tướng Denys Shmyhal. Hiện nay, ông Shmyhal đã được chọn để lãnh đạo Bộ Năng lượng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.1 xác nhận mục tiêu mà họ tấn công tuần trước bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik là một nhà máy sửa chữa máy bay của Ukraine, và nhà máy này đã bị vô hiệu hóa.

Xem thêm bình luận