Bộ trưởng Tài chính: Thu nhập 12 triệu đồng/tháng ở đô thị không đủ sống

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Quốc hội về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam đang lạc hậu cả chục năm so với thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 2.11.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc T.N

Theo ông Phớc, chỉ số tính thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam so với lương cơ sở đang cao hơn so với mức bình quân chung của thế giới là 2,4 lần. Ngưỡng chịu thuế bình quân chung ở nước ngoài chỉ tính từ 0,5 - 1 lần so với lương cơ sở. Cụ thể, mức tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, trong khi lương bình quân là 4,6 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh so với lương cơ sở như vậy là cao. Tuy nhiên, so sánh với mức sống đô thị của người dân thì mức tính thuế và giảm trừ gia cảnh hiện nay là thấp.

Đặc biệt, trước chia sẻ về mức thu nhập 12 triệu đồng/tháng, ông Phớc cho rằng, "đây là mức không đủ sống". Bộ Tài chính đã kiến nghị và điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 3 lần vào các năm 2014, 2019 và 2020.

Về thời điểm sửa luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất đưa vào chương trình sửa luật. Tuy nhiên, dự luật sửa đổi này chưa được bổ sung vào chương trình làm luật trong thời gian tới nên trước mắt sẽ thực hiện sửa các luật gồm Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt và bộ luật thuế sửa đổi.

Về hướng dự kiến sửa luật Thuế thu nhập cá nhân, ông Phớc cho hay, sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trên cơ sở đó sẽ tính thu nhập gốc, tính mức bình quân tăng lương mỗi năm là 7 - 8% để làm căn cứ tính ra thu nhập bình quân.

Với thu nhập bình quân, theo ông Phớc, đây sẽ là cơ sở để phân loại đối tượng theo các mức thu nhập, theo vùng miền và nâng mức giảm trừ gia cảnh lên cho phù hợp với thực tế. Dù vậy, tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân trên tổng số thu ngân sách theo ông chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, dưới 5% và "không thấm vào đâu" so với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước đó, thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay 2.11, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cho rằng, thuế thu nhập cá nhân hiện hành với các quy định về khởi điểm thu nhập chịu thuế, phân chia bậc lũy tiến, mức giảm trừ gia cảnh... không được cập nhật theo biến động của mức lương tối thiểu, giá cả, lạm phát... "Có nội dung đã lạc hậu cả chục năm. Đây là bất cập lớn", ông Lâm nhấn mạnh.

Hiện, thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng gồm 7 bậc lũy tiến với mức thuế từ 5 - 35%. Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế dù đã được sửa đổi theo quy định từ năm 2021 lên 11 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nhiều quy định bị cho là bất cập và lạc hậu như người có thu nhập trên 1 triệu đồng vẫn không được tính là người phụ thuộc; thu nhập vãng lai từ mức 2 triệu đồng phải nộp thuế vẫn tồn tại…

Hiện quy định tiêu chí hộ nghèo của cả nước ở khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng và khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng, quy định hiện nay thì nhiều người dù thu nhập dưới chuẩn nghèo, không đủ sống nhưng vẫn không được tính vào người phụ thuộc.