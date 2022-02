Bộ trưởng Tô Lâm: Tập trung đấu tranh, giải quyết các vụ án được dư luận quan tâm

Sáng 23.2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giao các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

Theo đó, trong hoạt động phòng, chống tội phạm, các đơn vị, địa phương tổng kết kinh nghiệm rút ra từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán 2022 và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT, không được có tư tưởng “xả hơi” sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19; Phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Đồng thời, đấu tranh, tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm…

Người đứng đầu Bộ Công an cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.





Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện tốt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với chợ, trung tâm thương mại.

Cục CSGT hướng dẫn công an các địa phương thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và chuyên đề “chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ”…

Theo Bộ công an, trong tháng 2 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 2.578 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.355 đối tượng; triệt phá 94 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 1.774 vụ, 2.529 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 86 kg heroin, 46 kg và 102.000 viên ma túy tổng hợp…

Bộ Công an đánh giá hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả rất nổi bật và tốt hơn so với mọi năm, phạm pháp hình sự giảm so với các năm; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm, hầu hết đều được điều tra làm rõ. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,4%. Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,26%. Các loại tội phạm xâm phạm sở hữu giảm. Giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm, nhất là ngăn chặn tội phạm “tín dụng đen”, cờ bạc, vũ khí, vật liệu nổ…

Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục đạt kết quả quan trọng, nhiều vụ án lớn được phát hiện, khởi tố điều tra và mở rộng, ngăn chặn thất thoát, thu hồi tài sản cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, góp phần ổn định thị trường trong nước dịp tết. Tấn công, trấn áp tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia.