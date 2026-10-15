Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Làm sản phẩm tốt, thị trường sẽ tự tìm đến

Là một thanh niên nông thôn đang khởi nghiệp với mô hình nông nghiệp công nghệ cao, từ thực tế sản xuất, anh Hồ Hoàng Hiếu, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển An Gia cho biết, ngành nông nghiệp hiện nay không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cần phải áp dụng khoa học công nghệ cũng như quản trị sản xuất.

Anh Hồ Hoàng Hiếu đặt câu hỏi tại đối thoại

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Hiếu đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những điểm nghẽn nào, như đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi cần được ưu tiên tháo gỡ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng thanh niên sẽ đóng vai trò như thế nào trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng bày tỏ niềm vui khi thấy thế hệ trẻ vẫn dành sự quan tâm cho nông nghiệp môi trường. Ông cho biết, năm 2025, tổng số sinh viên tuyển sinh vào các ngành nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và thú y chỉ đạt khoảng 9.000 sinh viên, chiếm 1,3% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cả nước.

Theo ông Hùng, nội dung câu hỏi của anh Hiếu gồm 3 nội dung rất quan trọng khi khởi nghiệp. Các bạn trẻ mới ra trường, học bất kỳ ngành nghề nào từ công nghệ thông tin, khoa học công nghệ hay tài chính, nếu lựa chọn ngành nông nghiệp và môi trường để khởi nghiệp "là an toàn nhất".

Giải đáp cụ thể về nút thắt đất đai, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, bộ đang tích cực hoàn thiện dự thảo luật Đất đai theo hướng công khai, minh bạch, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận đất đai hiệu quả nhất. Trong đó, nông nghiệp nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Dự thảo này đang lấy ý kiến toàn dân trên VNeid.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng ẢNH: TUẤN MINH

Với bài toán mở rộng quy mô sản xuất của các bạn trẻ, Bộ trưởng gợi mở giải pháp tích tụ đất đai thông qua việc liên kết theo mô hình hợp tác xã với các hộ dân liền kề có cùng điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây trồng của mình.

Về bài toán nguồn vốn, bên cạnh sự chủ động tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng và các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng cho rằng, việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp cũng là một công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu.

Làm sản phẩm tốt, thị trường sẽ tự tìm đến

Đối với vấn đề liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, ông Hùng thông tin, hệ thống truy xuất nguồn gốc của ngành nông nghiệp đã được kết nối liên thông với Bộ Khoa học và Công nghệ và 28/34 địa phương trên cả nước.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, số điện thoại của ông đã được công khai trên Cổng thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bất kỳ lúc nào, nếu thanh niên cần có thể gọi điện, nhắn tin trực tiếp cho ông.

Bộ trưởng đánh giá cao hướng đi nuôi trồng dược liệu của thanh niên Hồ Hoàng Hiếu, Bộ trưởng chỉ rõ Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn nguyên liệu dược liệu phong phú từ thực vật, động vật, khoáng vật thuộc top đầu khu vực và thế giới.