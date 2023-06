Bộ TT-TT chỉ cách bảo vệ 'mỏ vàng' dữ liệu số

Sáng 2.6, Bộ TT-TT và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng 2023 với chủ đề "An toàn dữ liệu: Bảo vệ tài nguyên số quốc gia (Vietnam Security Summit 2023). Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong tiến trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, TP.HCM xác định việc chia sẻ, khai thác dữ liệu được quan tâm hàng đầu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chào mừng hội thảo SỸ ĐÔNG

Ngoài quy định, quy chế thì thành phố tổ chức diễn tập thường niên các tình huống an toàn, an ninh thông tin, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin. Riêng năm 2022, TP.HCM đã đào tạo gần 1.600 cán bộ, công chức.

Phó chủ tịch Dương Anh Đức đánh giá hội thảo là diễn đàn ý nghĩa để cùng học hỏi, trao đổi, hợp tác nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng, đối phó các nguy cơ ngày càng tinh vi.

Thay mặt Bộ TT-TT định hướng hội thảo, ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, khẳng định dữ liệu là tài nguyên số quốc gia, là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế số. Trong kỷ nguyên số, mọi doanh nghiệp đều sẽ kinh doanh dữ liệu, và dữ liệu số là "mỏ vàng" để các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, đón đầu xu hướng và vượt lên một cách hợp pháp.

Vì vậy, bảo vệ an toàn dữ liệu, an toàn thông tin cá nhân chính là bảo vệ tài nguyên của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin (Bộ TT-T) khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao bảo vệ an toàn dữ liệu SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin đánh giá thực trạng mất an toàn dữ liệu, thông tin cá nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới khá nghiêm trọng, có doanh nghiệp lộ, lọt thông tin của hàng trăm triệu người dùng. Người dân bị làm phiền qua nhiều hình thức như thư điện tử, tin nhắn, điện thoại.

Năm 2023, Chính phủ xác định là năm dữ liệu số quốc gia, xây dựng dữ liệu cấp bộ, ngành, địa phương, kết nối và chia sẻ, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do vậy, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin đặt lên hàng đầu với nguyên tắc chỉ kết nối, chia sẻ khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn, an ninh mạng.

Ông Khoa nhìn nhận các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn dữ liệu đã được hoàn thiện gồm luật An ninh mạng, Nghị định 53/2022 của Chính phủ. "Nếu thực hiện đầy đủ sẽ là nền tảng vững chắc để bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân", ông Khoa đánh giá, đồng thời đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuân thủ đầy đủ.

3 khuyến cáo đối với doanh nghiệp, người dân

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin cũng khuyến nghị doanh, nghiệp tổ chức, người dân coi trọng việc bảo vệ dữ liệu; phân loại mức độ an toàn thông tin đi cùng biện pháp bảo đảm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm 3 nguyên tắc: hệ thống không an toàn thì không đưa vào sử dụng; an toàn, an ninh mạng phải quan tâm ngay từ khâu thiết kế, vận hành đến khi loại bỏ; các hệ thống thử nghiệm sử dụng thông tin, dữ liệu thật thì bảo vệ an toàn như hệ thống đang vận hành thật, để tránh rủi ro, mất an toàn thông tin cá nhân.

Vấn đề bảo vệ an toàn thông tin mạng được nhiều doanh nghiệp, tổ chức quan tâm SỸ ĐÔNG

Vietnam Security Summit 2023 là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam. Sự kiện thu hút hơn 800 đại biểu cấp cao phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin đến từ các bộ ngành, địa phường, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ, thương mại điện tử…



Hội thảo gồm một phiên báo cáo chính và 3 phiên thảo luận chuyên đề về các vấn đề liên quan như: bảo vệ ứng dụng và an toàn dữ liệu; bảo mật dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây; phòng ngừa tấn công đánh cắp dữ liệu.

Khách mời tham quan các gian hàng tại triển lãm về an toàn thông tin mạng SỸ ĐÔNG

Sự kiện giúp các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về những xu hướng mới trong lĩnh vực an toàn thông tin, đồng thời đề xuất những chiến lược, giải pháp phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro tiềm ẩn trong không gian mạng hiện nay.



Cũng tại hội thảo, Cục An toàn thông tin ra mắt nền tảng hỗ trợ điều tra số, DFLab.