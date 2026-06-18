Bộ Tư lệnh TP.HCM ký quy chế phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài trung ương và TP.HCM đóng trên địa bàn. Việc ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang thành phố với các cơ quan báo chí, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.



Theo nội dung chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan báo chí sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ TP.HCM; các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số, đối ngoại quốc phòng, dân vận và chính sách hậu phương quân đội.

Chương trình cũng chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang TP.HCM anh hùng. Các bên sẽ phối hợp giới thiệu các hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh, chương trình trải nghiệm quân ngũ, giao lưu nhân chứng lịch sử, hoạt động về nguồn dành cho thanh thiếu niên, qua đó góp phần bồi đắp nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM và Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng ký kết quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền ẢNH: PHẠM HỮU

Một nội dung trọng tâm khác là xây dựng các tuyến bài, phóng sự, video, chuyên đề phản ánh sinh động đời sống, công tác, huấn luyện, học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan báo chí sẽ tăng cường tuyên truyền những tấm gương thanh niên quân đội tiêu biểu, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến, công trình, phần việc thanh niên trong lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp còn tập trung lan tỏa các hoạt động dân vận, hành quân dã ngoại, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động giúp dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, hình ảnh đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ông đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền về lực lượng vũ trang thành phố trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số. Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, hiến kế để hoàn thiện quy chế phối hợp, triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đại diện nhiều cơ quan báo chí trung ương và TP.HCM cũng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; tăng cường trao đổi nghiệp vụ báo chí, truyền thông đa phương tiện, kỹ năng sản xuất nội dung trên nền tảng số; đồng thời xây dựng mạng lưới cộng tác viên trẻ tham gia tuyên truyền về lực lượng vũ trang thành phố.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, mong muốn các cơ quan báo, đài tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố và lực lượng vũ trang thành phố.

Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quà lưu niệm cho các đại diện cơ quan báo chí ẢNH: HỮU TÂN

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp vừa được ký kết; duy trì thường xuyên chế độ trao đổi thông tin, giao ban báo chí, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, bảo đảm công tác tuyên truyền đúng định hướng, có chiều sâu và sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ông cũng đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên sâu, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, sản phẩm truyền thông ngắn, hấp dẫn, góp phần đưa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đến gần hơn với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM trao giấy khen cho 19 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí trung ương và TP.HCM vì có thành tích trong công tác tuyên truyền về quân đội và lực lượng vũ trang thành phố.