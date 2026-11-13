Bộ Tư pháp Mỹ chưa kết luận bà Alice Huang là gián điệp

Ông Balnche nói: "Vậy là quý vị cho rằng Bộ Tư pháp đã biết Alice Huang ấy thực chất là một điệp viên ư? Không hề, chẳng ai nói như vậy cả. Bản thân tôi chắc chắn không nói thế. Tất cả những gì tôi vừa đề cập – và cũng là tất cả những gì tôi muốn nói – chỉ là Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra và xem xét vụ việc này. Vì vậy, hiện tại chưa có bất kỳ kết luận nào từ phía Bộ Tư pháp, từ cá nhân tôi, hay từ Giám đốc (FBI) Patel về việc bà ấy là ai hay không phải là ai".

Ông Blanche nói tại một cuộc họp báo rằng "tất nhiên" FBI đang điều tra các báo cáo cho rằng Alice Huang làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn được công bố sau đó cùng ngày 12.11, cũng nhắc lại rằng vẫn chưa xác định được bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

Bà Alice Huang tham dự một bữa tối cùng CEO Nvidia Jensen Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan ẢNH: REUTERS

Ông Trump nói thêm rằng ông đã nói chuyện với ông Jensen Huang vào hôm 11.11.

Ông Jensen Huang từ chức vào ngày 12.11, hơn 1 năm sau khi báo The New York Times hồi tháng 10.2025 lần đầu tiên nhắc đến liên hệ giữa ông với bà Alice Huang, cựu giám đốc điều hành của Megaspeed có trụ sở tại Singapore, một đối tác đám mây chính thức của Nvidia, một vị thế giúp công ty này được ưu tiên tiếp cận chip Nvidia.

Các báo cáo sau đó cho biết giới chức tình báo Mỹ tin rằng bà Alice Huang đang hành động có liên quan tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này. Không thể liên lạc với bà Alice Huang để đề nghị bình luận.

Bộ Nội vụ Singapore ngày 12.11 cho biết Alice Huang đã rời Singapore vào tháng 2 và bị cấm nhập cảnh trở lại sau một cuộc điều tra về các hành vi có thể vi phạm pháp luật. Bộ này nói cuộc điều tra không liên quan đến gián điệp.

Ngày 8.11, ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ mà không cung cấp chi tiết về mối quan hệ.