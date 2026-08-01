Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận Hồ phản chiếu thi công kém chất lượng, không phải bị phá hoại

Theo AFP hôm nay 1.8, công tố viên liên bang Jeanine Pirro đã công bố các cáo buộc trong một cuộc họp báo gây chú ý vào tháng trước, nói rằng các nhân chứng đã nhìn thấy cựu vận động viên Olympic David Hearn (67 tuổi) dùng sức mạnh và hành động thô bạo để giật lớp lót mới của Hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln lên vào ngày 19.6.

Cựu vận động viên Olympic David Hearn đứng cùng luật sư Norman Eisen khi ông phát biểu trước các phóng viên và người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa án Moultrie ở Washington D.C. vào ngày 9.7 Ảnh: AFP

Ông Hearn bị khởi tố về tội phá hoại tài sản tại tòa án liên bang, tội danh có thể dẫn đến mức án tù lên đến 10 năm.

Tuy nhiên, trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm 31.7, công tố viên Pirro nói rằng những thông tin mới phát hiện đã "làm suy yếu cơ sở chứng cứ cho bản cáo trạng" và đề nghị hủy bỏ vụ án.

Theo bà Pirro, các tài liệu mới chỉ ra rằng hư hại đối với hồ phản chiếu "là kết quả của quá trình thi công kém chất lượng chứ không phải do hành vi phá hoại như Bộ Nội vụ Mỹ đã mô tả ban đầu".

Ông Trump đã đích thân giám sát việc cải tạo Hồ Phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln, trong đó có cả việc bổ sung một lớp lót có màu "xanh của quốc kỳ Mỹ".

Đây là một trong số nhiều dự án "chỉnh trang đô thị" quanh thủ đô Washington D.C. mà ông Trump đã chỉ đạo thực hiện trước lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ vào ngày 4.7.

Dự án sơn và phủ chống thấm này được ước tính có chi phí ít nhất là 14 triệu USD. Tuy nhiên, các vấn đề nhanh chóng xảy ra: lớp phủ bị bong tróc và tảo khiến nước hồ chuyển sang màu xanh đục. Ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi hiện tượng này cho những kẻ phá hoại dù không đưa ra được bằng chứng, theo AFP.

Ông Hearn trước đó đã chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng ông đã ghé thăm hồ nước sau một chuyến đạp xe dài và nhận thấy một mảng lớp lót bị bong một phần. Khi đó, ông đưa tay xuống nước để cảm nhận xem tấm vật liệu đó ra sao, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì bị Cảnh sát Công viên Mỹ bắt giữ.

Hình ảnh Hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln được nhìn từ Đài tưởng niệm Washington tại Washington D.C vào ngày 31.7

Trong một tuyên bố, các luật sư của ông Hearn cho rằng lẽ ra vụ án chống lại ông không bao giờ được đưa ra.

"Việc hủy bỏ vụ án hôm nay không thể xóa bỏ hành vi lạm dụng quyền lực của chính phủ khi bắt giữ và buộc tội một công dân Mỹ yêu nước, không làm gì sai trái... Chính phủ nợ ông Hearn một lời xin lỗi", các luật sư khẳng định hôm 31.7, theo AP.

Ông Hearn đến từ Bethesda thuộc bang Maryland, từng tham gia tranh tài tại 3 kỳ Thế vận hội mùa hè, theo thông tin trên trang web của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ.