Thời sự

Bộ Tư pháp nghiên cứu để chủ tịch UBND xã ủy quyền ký giấy chứng tử

Văn Chung
16/04/2026 13:41 GMT+7

Bộ Tư pháp cho biết, sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi trong dự luật để cho phép chủ tịch UBND xã được ủy quyền ký đối với giấy chứng tử.

Bộ Tư pháp đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự luật Hộ tịch sửa đổi.

Về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, dự luật trình kỳ họp thứ nhất của Quốc hội quy định chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch theo quy định, trừ giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng tử và giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Cán bộ xử lý thủ tục tư pháp - hộ tịch cho người dân tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số Minh Châu, xã Minh Châu, Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Ý kiến đại biểu Quốc hội khi thảo luận cho rằng giấy chứng tử là loại giấy tờ hộ tịch cần thiết để thực hiện các thủ tục tang lễ đối với người chết.

Việc quy định chủ tịch UBND cấp xã không được ủy quyền ký giấy chứng tử dẫn đến có thể kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, không đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời đối với loại giấy tờ hộ tịch này.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định không loại trừ trường hợp chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền ký giấy chứng tử.

Giải trình nội dung này, Bộ Tư pháp cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất chủ tịch UBND xã được ủy quyền ký giấy chứng tử.

Cạnh đó, Bộ Tư pháp nêu, trong quá trình xây dựng và ban hành nghị định sẽ tham mưu quy định cụ thể trình tự, thủ tục cũng như thời gian giải quyết yêu cầu đăng ký việc hộ tịch để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng các loại giấy tờ hộ tịch nêu trên, đặc biệt là giấy chứng tử.

Về đề nghị chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp cho rằng đây là những giấy tờ có tầm quan trọng của cá nhân và phải do lãnh đạo UBND xã ký, ban hành, không ủy quyền cho phòng chuyên môn hoặc người thực hiện công tác hộ tịch ký.

Trong thảo luận, đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định việc ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải thực hiện theo pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho phó chủ tịch.

Bộ Tư pháp nhận thấy dự luật quy định phạm vi ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch của chủ tịch UBND và quy định việc ủy quyền được thực hiện theo quy định. Vì vậy, việc bổ sung quy định dẫn chiếu sang luật Tổ chức chính quyền địa phương hoặc bổ sung quy định ủy quyền cho phó chủ tịch là không cần thiết.

Bởi phó chủ tịch UBND theo quy định luật Tổ chức chính quyền địa phương được ký thay chủ tịch các nội dung theo phân công công việc trong UBND cấp xã.

Tin liên quan

Đề xuất đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính

Dự thảo luật Hộ tịch (sửa đổi) giao UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch; các việc hộ tịch được đăng ký không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính.

