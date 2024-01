Masan đặt mục tiêu gấp đôi lợi nhuận trong 2024

Khách hàng mua sắm nhộn nhịp dịp cuối tuần tại siêu thị WinMart N.T

Theo đó, doanh thu thuần của Masan trong năm 2023 đạt 78.252 tỉ đồng, tăng 2,7% so với 76.189 tỉ đồng trong năm 2022. Doanh thu quý 4/2023 đạt 20.782 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. Tài chính vững mạnh, dòng tiền tự do của Masan cải thiện lên 7.454 tỉ đồng trong năm 2023, tăng đáng kể so với 887 tỉ đồng năm 2022.

Đáng chú ý, The CrownX - nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp của Masan, hợp nhất WCM và MCH ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại doanh thu 57.684 tỉ đồng trong năm 2023 bất chấp sự suy yếu của tiêu dùng.

Từ tháng 1.2023, Masan đã triển khai thành công chương trình Hội viên WIN trên toàn quốc, mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ sinh thái của công ty. Chương trình đã thu hút 8 triệu hội viên, đóng góp đáng kể 55% vào tổng doanh thu của WinCommerce. Chương trình hội viên WIN được đánh giá là cánh cổng giúp MSN kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, thấu hiểu hơn những nhu cầu hàng ngày của họ. Theo đó, tổng chi tiêu hàng tháng của mỗi thành viên cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 581.000 đồng vào tháng 12.2023, so với mức 486.000 đồng vào tháng 3.2023.

Ngoài ra, trong năm 2023, chiến lược "Go Global" với điểm nhấn là thương hiệu CHIN-SU mang lại nhiều kết quả tích cực cho doanh nghiệp này. Doanh thu xuất khẩu tăng lên 1.005 tỉ đồng trong năm 2023, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tại thị trường Mỹ, tương ớt CHIN-SU giữ vững vị trí trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2023 tổng doanh xuất khẩu đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm mạnh mẽ ở mức 31%.

Nhân viên kho vận WinCommerce kiểm tra hệ thống phân chia hàng hóa tự động tại kho Supra

Trước kết quả kinh doanh trên, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ: "WinCommerce đang trên đà gặt hái lợi nhuận bền vững trong năm 2024. Masan Consumer Holdings đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Nền tảng FMCG toàn cầu của Masan đã cho thấy những kết quả tích cực khi tương ớt CHIN-SU nằm trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon. MEATDeli đang bắt đầu thu hút được người tiêu dùng trên quy mô lớn. Quá trình số hóa thị trường tiêu dùng Việt Nam đang tăng tốc với việc chương trình hội viên WIN đạt 8 triệu người tiêu dùng tham gia. Masan sẽ tiếp tục 'keep going', không ngừng tạo giá trị cho Việt Nam, người tiêu dùng, cổ đông và Masaners!".

Bước sang 2024, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000 đến 90.000 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% - 15% so với cùng kỳ. Đây là kết quả kinh doanh dự kiến tương ứng với các kịch bản khác nhau về điều kiện vĩ mô. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 - 4.020 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỉ đồng trong năm 2023. Bên cạnh đó, Masan sẽ tiếp tục giảm đòn bẩy để cải thiện bảng cân đối kế toán, giảm lợi ích ở các mảng kinh doanh không cốt lõi trong khi vẫn duy trì chiến lược phân bổ vốn chặt chẽ.

"Trong bối cảnh thị trường vốn đầy biến động, các doanh nghiệp sở hữu mảng kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng tạo ra dòng tiền vững chắc như Masan có nhiều lợi thế tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế với những điều kiện rất thuận lợi. Hoạt động kinh doanh không mang tính chu kỳ của Masan giúp ban lãnh đạo tự tin vào những thuận lợi phía trước trong việc gia tăng thanh khoản của công ty vào những tháng sắp tới. Chúng tôi tin rằng thị trường tiêu dùng tại Việt Nam sẽ tăng trưởng nhẹ trong nửa đầu năm 2024 và phục hồi nhanh chóng trong nửa năm còn lại. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa có thể ảnh hưởng đến lộ trình phục hồi của Việt Nam. Do đó, chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho cả kịch bản thị trường phục hồi chậm và kịch bản tăng trưởng nhanh trong năm 2024" - đại diện Masan nhận định.