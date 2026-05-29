Bộ VH-TT-DL ban hành mẫu thẻ nhà báo mới

Ngày 29.5, Bộ VH-TT-DL công bố Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ban hành mẫu thẻ nhà báo sử dụng trong nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2026 - 2030 ẢNH: THU HẰNG

Theo quyết định, thẻ nhà báo nhiệm kỳ 2026 - 2030 có kích thước dài 85,725 mm, rộng 53,975 mm, dày 0,76 mm theo tiêu chuẩn ISO CR80.

Thẻ được làm bằng nhựa PVC, cán mờ cả hai mặt. Về hình thức, mặt trước của thẻ có nền màu vàng, ở giữa in hình hoa sen, xung quanh là họa tiết trống đồng.

Mặt sau có nền màu đỏ, các thông tin trên thẻ được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tại mặt trước, khu vực giáp lề trái phía trên in ảnh người được cấp thẻ với kích thước 20 x 30 mm.

Bên dưới ảnh là mã QR nhận diện thông tin của người được cấp thẻ nhà báo. Ở khu vực trung tâm thẻ, phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”.

Bên dưới lần lượt là các mục thông tin: “Họ và tên/Full name”, “Bút danh/Pseudonym”, “Năm sinh/Year of birth”, “Cơ quan/Organization”. Phía dưới cùng là các mục “Số thẻ/No”, “Ngày cấp/Date of issue” và “Có giá trị đến/Date of expiry”.

Tại khu vực giáp lề phải của thẻ, phía dưới cùng thể hiện chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo cùng dấu của Bộ VH-TT-DL.

Đối với mặt sau, phía trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”. Ở giữa là hình Quốc huy. Nền thẻ màu đỏ, có hoa văn trống đồng, phía dưới là hình hoa sen. Bên dưới Quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”.

Quy định cũng nêu rõ cách thể hiện các thông tin trên thẻ nhà báo. Theo đó, họ và tên được ghi bằng chữ in hoa theo bản khai đăng ký cấp hoặc đổi thẻ; bút danh, năm sinh được ghi theo thông tin trong bản khai.

Mục cơ quan được ghi theo nơi công tác của người đề nghị cấp thẻ được kê khai trong hồ sơ. Số thẻ nhà báo gồm 9 chữ số do hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên.

Mã QR trên thẻ khi được quét sẽ hiển thị theo thời gian thực các thông tin khớp với cơ sở dữ liệu quản lý thẻ nhà báo, gồm tình trạng hiệu lực của thẻ, họ và tên, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo.

Theo quy định, thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp.

