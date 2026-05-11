Bộ VH-TT-DL đề xuất sắp xếp lại bộ máy, đổi tên nhiều đơn vị

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 43 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL. Dự thảo do Bộ VH-TT-DL chủ trì soạn thảo.

Bộ VH-TT-DL đề xuất sắp xếp lại, đổi tên nhiều đơn vị

Cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL hiện nay có 24 đơn vị, gồm 19 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL đề xuất giảm còn 22 đơn vị, gồm 18 tổ chức hành chính và 4 đơn vị nghiệp công lập.

Trong đó, giữ nguyên 6 đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp chung: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ KH-CN, Đào tạo và Môi trường; Văn phòng Bộ; Cục Hợp tác quốc tế.

Giữ nguyên 6 Cục có đối tượng quản lý chuyên ngành: Cục Di sản văn hóa; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Giữ nguyên 4 đơn vị sự nghiệp công lập: Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Cục Bản quyền tác giả được đề xuất đổi tên thành Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả; nhằm phù hợp với Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, giao Bộ VH-TT-DL thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa.

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức lại thành Vụ Văn hóa dân tộc, không có tổ chức phòng bên trong.

Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở sang Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại sang Cục Báo chí.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đổi tên thành Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện sang Cục Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đổi tên thành Cục Xuất bản và Thư viện; đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện.

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình sang Cục Báo chí quản lý; đồng thời thành lập Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về thông tin điện tử của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL.

Cục Báo chí tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; về phát thanh, truyền hình.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi có quyết định của Bộ trưởng

Đối với tổ chức cấp phòng trong cơ quan hành chính thuộc bộ, Bộ VH-TT-DL đề xuất lược bỏ quy định Vụ Kế hoạch - Tài chính có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 4 phòng.

Lý do, thực hiện các chủ trương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã quyết định về việc giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của hai cơ quan trên.

Và để không xảy ra khoảng trống pháp lý, đảm bảo thời gian để thực hiện các thủ tục sắp xếp, tổ chức lại (tài chính, tài sản, nhân sự, con dấu, tài khoản...), dự thảo quy định điều khoản chuyển tiếp theo hướng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới.