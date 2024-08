Bỏ vốn 150 triệu đồng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ pháp lý chuẩn chỉnh?

Thị trường tiềm năng - Đầu tư vượt trội - An cư dễ dàng

Theo thông tin từ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư BenHouse Việt Nam, chung cư Benhill tọa lạc tại đường Thuận Giao 25, khu dân cư Thuận Giao 2, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nói trên vừa được giới thiệu ra thị trường bất động sản với mức giá hấp dẫn chỉ từ 26 triệu/m2 và chính sách bán hàng vượt trội. Dự án thu hút các khách hàng không chỉ tại thị trường miền Nam mà tại miền Bắc, đây cũng là cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn và an toàn.

Chung cư Benhill được xây dựng trên khu đất 7.302 m2 với quy mô 2 tòa tháp cao 24 tầng, 1 tầng hầm, cung cấp 841 căn hộ. Sở hữu vị trí trung tâm thành phố Thuận An, Benhill kết nối nhanh chóng với các trục đường huyết mạch như Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, Quốc lộ 13 thông ra Quốc lộ 1A. Đây là giao điểm vàng kết nối các thành phố giáp ranh đang phát triển là TP.Thủ Đức - TP.Thủ Dầu Một - TP.Dĩ An - TP.Biên Hòa, và chỉ cách TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển. Thêm vào đó, tuyến đường Quốc lộ 13 được nâng cấp lên 8 làn xe và tuyến Vành đai 3 đang gấp rút triển khai, khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm Sài Gòn.

Chung cư Benhill tọa lạc tại tâm điểm đô thị hạt nhân Thuận An, Bình Dương

Không chỉ giao thông thuận tiện, trong vòng bán kính 3 - 5 km quanh dự án là hàng loạt các tiện ích vui chơi, giải trí sầm uất bậc nhất Bình Dương như siêu thị AEON Mall Canary, MM Mega Market, Lotte Mart Bình Dương…

Đặc biệt, Chung cư Benhill nằm tại TP.Thuận An - tâm điểm thu hút FDI và là nơi tập trung các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An. Thực tế cho thấy, Thuận An là địa phương có mật độ dân số lớn nhất Bình Dương đạt 7.394 người/km2 và thu hút lượng người nhập cư rất lớn đến làm việc tại các KCN tăng dần theo các năm, kéo theo nhu cầu về nhà ở vô cùng lớn.

Không chỉ vậy, Chung cư Benhill được xây dựng kiến tạo một môi trường sống hiện đại, trẻ trung. Hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi rộng 300 m2, cảnh quan sân vườn với 5 tầng không gian xanh đan xen tại các tầng căn hộ, trường mầm non đến những shophouse thương mại tích hợp siêu thị, cửa hàng, chuỗi nhà hàng F&B sẽ phục vụ tối đa mọi nhu cầu sống, thư giãn của cư dân.

Có thể nói, Benhill không chỉ là cơ hội đầu tư dòng tiền và cho thuê căn hộ chắc thắng, mà còn là cơ hội tuyệt vời cho các gia đình trẻ tìm kiếm ngôi nhà mơ ước trong tầm tay.

Khuấy đảo thị trường nhờ pháp lý minh bạch, chính sách ưu việt hiếm có

Không chỉ vượt trội về tiềm năng khu vực và vị trí tâm điểm, Benhill còn ghi điểm với quỹ căn hộ đa dạng và chính sách bán hàng ưu việt đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, các căn hộ tại đây có diện tích từ 37,4 - 95,8m2 (tim tường), bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và ánh sáng tự nhiên.

Các căn hộ Benhill đem đến không gian sống hiện đại, tiện nghi

Đồng thời, chính sách bán hàng "siêu ưu đãi" được tung ra đợt đầu tiên với các điểm đặc biệt: Chỉ cần thanh toán từ 10% giá trị căn hộ ký ngay hợp đồng mua bán (HĐMB); khách hàng được hỗ trợ vay, ngân hàng giải ngân song song đến 60% giá trị căn hộ (GTCH); Lãi suất 0% tới 18 tháng.



Cụ thể, với căn hộ 1 phòng ngủ tại tầng 23 tòa A hoặc tầng 8 tòa B có diện tích khoảng 39,3m2, tổng giá trị căn hộ khoảng 1,1 tỉ đồng, đơn giá trung bình khoảng 27,8 triệu/m2 (theo diện tích tim tường). Nếu sử dụng gói vay ưu đãi này, khách hàng chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ, tương đương 110 triệu ký ngay hợp đồng mua bán.

Đợt 2 và 3, sau mỗi 2 tháng, khách hàng đóng 5%, tương đương 55 triệu 1 đợt. Đến khi cất nóc, khách hàng đóng thêm 5%, lũy kế đến thời điểm này, khách hàng mới chỉ phải đóng tổng 25% GTCH tương đương với 275 triệu đồng. Khi nhận nhà, khách hàng đóng thêm 10%. Như vậy, đến khi nhận nhà về ở dự kiến quý 1/2026, khách hàng chỉ phải đóng tổng 35% GTCH, tương đương 385 triệu đồng.

Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 57 m2 - tổng giá tầm 1,57 tỉ - đơn giá chỉ từ 27,7 triệu/m2 (theo diện tích tim tường). Đợt 1 đóng 10% tương đương 157 triệu ký ngay hợp đồng mua bán. Đến khi nhận nhà về ở, khách hàng mới chỉ phải đóng tổng 35% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 550 triệu đồng.

Tương tự, với căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 95,8 m2, tổng giá khoảng 2,8 tỉ, đóng 10% tương đương 280 triệu ký hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, các khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn với 7 đợt linh hoạt sẽ được chiết khấu 3%. Thanh toán sớm 50% chiết khấu 4,5%, thanh toán sớm 70% chiết khấu 6% giá trị căn hộ. Miễn phí quản lý dịch vụ 1 năm cho các khách hàng mua sớm.

Có thể nói, chính sách bán hàng này "gỡ rối" bài toán tài chính đáng kể cho người mua, phù hợp với đại đa số "túi tiền" của khách hàng trẻ ở thực cũng như tối ưu dòng tiền cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, chung cư Benhill hiện đã đầy đủ pháp lý, được cấp phép xây dựng và đã ra giấy phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Đây được coi là "bảo chứng vàng" vô cùng vững chắc và an toàn cho các khách hàng.

