Bộ Y tế ban hành danh mục 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1965 về danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C theo quy định của luật Phòng bệnh.

Theo quyết định này, Việt Nam hiện có 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A - nhóm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Như vậy, trong bệnh truyền nhiễm nhóm A bổ sung thêm 2 bệnh: cúm A (H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV).

47 bệnh truyền nhiễm nhóm B - nhóm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

19 bệnh truyền nhiễm nhóm C - nhóm bệnh ít nguy hiểm hơn, có khả năng lây truyền và gây bệnh nhưng mức độ nguy hiểm thấp hơn nhóm A và B.

Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C ẢNH: ĐẶNG SINH

Bộ Y tế cũng bãi bỏ 6 quyết định trước đây liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh danh mục bệnh truyền nhiễm theo luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, gồm: