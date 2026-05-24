Bộ Y tế báo cáo khẩn về dịch bệnh Ebola

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình hình dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo, ngày 5.5 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong, sau 10 ngày (15.5) các bệnh nhân này được xác nhận nhiễm Ebola chủng Bundibugyo. Sau đó nước này liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc, tử vong.
Đến ngày 22.5, Congo đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976.
Tại Uganda, trong hai ngày 15 - 16.5, ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập từ Congo, trong đó có một trường hợp tử vong. Hai trường hợp này chưa xác định có mối liên quan về dịch tễ, song có cùng các triệu chứng phù hợp.
Ngày 17.5, WHO đã công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của vi rút Ebola tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.
Đáng chú ý, theo WHO, một số đặc điểm bất thường của đợt dịch lần này như có các chùm trường hợp bệnh tử vong bất thường trong cộng đồng với các triệu chứng của bệnh Ebola do chủng vi rút Bundibugyo.
Ngoài ra, ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong do nghi ngờ mắc bệnh gây quan ngại về sự lây truyền liên quan đến chăm sóc sức khỏe, những lỗ hổng trong các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, và khả năng bùng phát trong các cơ sở y tế.
WHO cũng chưa chắc chắn về số lượng người nhiễm bệnh thực sự, phạm vi lây lan và mối liên quan dịch tễ, Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính cao (8/13 trường hợp dương tính thu thập ở nhiều khu vực khác nhau)... Đặc biệt, đã ghi nhận có sự lây lan sang các nước có chung đường biên giới.
Chưa ghi nhận trường hợp bệnh Ebola tại Việt Nam
Tại Việt Nam, tính đến ngày 22.5, chưa từng ghi nhận trường hợp bệnh Ebola. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ WHO về tuyên bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Cụ thể, rà soát các hướng dẫn phòng chống dịch. Hiện đã có đầy đủ các hướng dẫn gồm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Ebola, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola. Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng trong đó có quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm (như Ebola).
Chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Ebola9 ngay tại khu vực cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ hai quốc gia đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.
Dù đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, song Bộ Y tế cũng không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh tại Việt Nam. Do đó, đã thực hiện các biện pháp dự phòng theo khuyến cáo của WHO, cơ bản chuẩn bị sẵn sàng các năng lực về giám sát phát hiện, dự phòng, đáp ứng khi có trường hợp bệnh xảy ra.
Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với WHO, US.CDC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (Cục Xuất nhập cảnh) để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng, chống phù hợp với nguy cơ.
Đồng thời, củng cố năng lực xét nghiệm, chẩn đoán vi rút Ebola tại cơ sở có phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp III, sẵn sàng tăng khả năng tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định bệnh Ebola khi cần thiết…
