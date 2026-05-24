Thời sự

Bộ Y tế báo cáo khẩn về dịch bệnh Ebola

Mai Hà - Liên Châu
24/05/2026 18:58 GMT+7

Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola.

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình hình dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo, ngày 5.5 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong, sau 10 ngày (15.5) các bệnh nhân này được xác nhận nhiễm Ebola chủng Bundibugyo. Sau đó nước này liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc, tử vong.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàn khu cách ly điều trị khi có ca nghi ngờ hoặc ca bệnh do vi rút Ebola

Đến ngày 22.5, Congo đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976.

Tại Uganda, trong hai ngày 15 - 16.5, ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập từ Congo, trong đó có một trường hợp tử vong. Hai trường hợp này chưa xác định có mối liên quan về dịch tễ, song có cùng các triệu chứng phù hợp.

Ngày 17.5, WHO đã công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của vi rút Ebola tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đáng chú ý, theo WHO, một số đặc điểm bất thường của đợt dịch lần này như có các chùm trường hợp bệnh tử vong bất thường trong cộng đồng với các triệu chứng của bệnh Ebola do chủng vi rút Bundibugyo. 

Ngoài ra, ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong do nghi ngờ mắc bệnh gây quan ngại về sự lây truyền liên quan đến chăm sóc sức khỏe, những lỗ hổng trong các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, và khả năng bùng phát trong các cơ sở y tế.

WHO cũng chưa chắc chắn về số lượng người nhiễm bệnh thực sự, phạm vi lây lan và mối liên quan dịch tễ, Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính cao (8/13 trường hợp dương tính thu thập ở nhiều khu vực khác nhau)... Đặc biệt, đã ghi nhận có sự lây lan sang các nước có chung đường biên giới.

Chưa ghi nhận trường hợp bệnh Ebola tại Việt Nam

Tại Việt Nam, tính đến ngày 22.5, chưa từng ghi nhận trường hợp bệnh Ebola. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ WHO về tuyên bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, rà soát các hướng dẫn phòng chống dịch. Hiện đã có đầy đủ các hướng dẫn gồm hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Ebola, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola. Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng trong đó có quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm (như Ebola).

Chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Ebola9 ngay tại khu vực cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ hai quốc gia đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Dù đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, song Bộ Y tế cũng không loại trừ khả năng ghi nhận ca bệnh tại Việt Nam. Do đó, đã thực hiện các biện pháp dự phòng theo khuyến cáo của WHO, cơ bản chuẩn bị sẵn sàng các năng lực về giám sát phát hiện, dự phòng, đáp ứng khi có trường hợp bệnh xảy ra.

Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với WHO, US.CDC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (Cục Xuất nhập cảnh) để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng, chống phù hợp với nguy cơ.

Đồng thời, củng cố năng lực xét nghiệm, chẩn đoán vi rút Ebola tại cơ sở có phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp III, sẵn sàng tăng khả năng tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định bệnh Ebola khi cần thiết…

Virus Ebola có 6 chủng, trong đó có 3 chủng gây dịch phổ biến nhất gồm: chủng Ebola, chủng Sudan, chủng Bundibugyo. Chủng Bundibugyo được xác định là vi rút gây nên đợt dịch bệnh này tại Congo và Uganda.

Dịch Ebola đang diễn biến ra sao?

Giới chức y tế tin rằng dịch Ebola đã bùng phát nhiều tuần tại CHDC Congo trước khi WHO chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
