Bộ Y tế cấp phép hoạt động BV Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tại Hà Nội

Công bố quyết định cấp phép

Sáng 21.3.2026, tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 (Hà Nội), Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tổ chức lễ công bố quyết định cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo ngành y tế, đại diện Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, cùng các cơ quan truyền hình, thông tấn báo chí và nhiều chuyên gia, khách mời.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Y tế đã trao quyết định cấp phép hoạt động cho Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê. Quyết định được ban hành sau quá trình thẩm định các điều kiện theo quy định, bao gồm hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị.

Lễ công bố được tổ chức với nghi thức trạng trọng

Theo đại diện cơ quan quản lý, việc phát triển các bệnh viện chuyên khoa trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ góp phần chuẩn hóa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn an toàn trong khám chữa bệnh.

Hoàn thiện hệ thống chuyên môn

Theo đại diện đơn vị, trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, Dr.Hải Lê đã có 18 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Trong quá trình này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và chú trọng đào tạo đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành y tế.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, tọa lạc tại số 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

Hiện nay, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với nhiều khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình khám, điều trị và phẫu thuật theo chuẩn y khoa.

Các khoa chuyên môn gồm khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng, khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, khoa Da liễu và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Bên cạnh đó, bệnh viện còn có khoa Dược cùng các bộ phận chức năng như: Phòng kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo đại diện bệnh viện, việc tổ chức hệ thống khoa phòng giúp kiểm soát các bước chuyên môn từ thăm khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm trước phẫu thuật đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

Màn trình diễn 3D về hệ thống máy móc trang thiết bị tại Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Hướng tới chuẩn an toàn trong thẩm mỹ y khoa

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đại diện bệnh viện cho biết đơn vị chú trọng xây dựng quy trình dịch vụ đồng bộ nhằm đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và theo dõi y khoa sau các can thiệp thẩm mỹ.

Với tầm nhìn nhất quán, chiến lược phát triển rõ ràng và hành động quyết liệt, Dr.Hải Lê tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực Tạo hình Thẩm mỹ.

ThS-BS Hải Lê (Chủ tịch - Tổng giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê) cho biết: "Trong thời gian tới bệnh viện định hướng phát triển trở thành cơ sở tạo hình thẩm mỹ uy tín trong khu vực, từng bước tiếp cận và hội nhập với các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác chuyên môn với các chuyên gia, tổ chức y khoa nước ngoài. Mục tiêu không chỉ cung cấp dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cho khách hàng trong nước mà còn từng bước thu hút khách quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của lĩnh vực thẩm mỹ y khoa Việt Nam".

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động đánh dấu tên mình trên bản đồ thẩm mỹ Việt Nam

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động, mở ra bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa tại Việt Nam.



Hệ thống Y tế thẩm mỹ DR.Hải Lê Med Group Trụ sở chính - Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

Chi nhánh 1 Hà Nội: 314, Phố Huế, Hai Bà Trưng

Chi nhánh 2 Hà Nội: 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy

Chi nhánh 3 TPHCM: 552 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán

Hotline: 1900 555 555 – 0392 636 888

Add Zalo: 0392 636 999

Website:: https://drhaile.vn/



