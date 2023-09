Bộ Y tế duy trì giám sát ca bệnh Covid-19 để đánh giá xu hướng dịch

Trước đó, kết quả giám sát cho thấy, trong tuần cuối tháng 8, cả nước ghi nhận 256 trường hợp mắc Covid-19 mới (tăng 8% so với tuần trước đó).

Một chuyên gia y tế dự phòng cho biết, số ca mắc ghi nhận trong các tháng gần đây ở mức thấp so với giai đoạn cao điểm nhưng hệ thống giám sát ca bệnh Covid-19 vẫn cần được duy trì, theo sát để đánh giá xu hướng dịch, từ đó có các ứng phó phù hợp. Lý do, virus gây dịch Covid-19 có đặc tính biến đổi liên tục, dịch diễn biến khó lường.

Việt Nam duy trì giám sát, đánh giá xu hướng dịch Covid-19 BỘ Y TẾ

Hiện, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá biến thể phụ EG.5 của Omicron thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm và có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm mới.

Trước đó, ngày 5.5, WHO công bố dịch Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, tuy nhiên không có nghĩa là Covid-19 không còn là mối đe dọa hay Covid-19 ít nguy hiểm hơn.

Theo Bộ Y tế, trong nước cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế duy trì lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.056 ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 117.460 ca mắc/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 6.9, trong nước có 17 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,64 triệu bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.

Hiện, không có bệnh nhân Covid-19 nặng phải thở ô xy. Nhiều tuần qua, trong nước không có ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ.

Về tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, tổng số hơn 266,532 triệu liều đã được tiêm cho người dân trên cả nước. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223,84 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là gần 24 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là hơn 18,72 triệu.