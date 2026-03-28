Bộ Y tế hướng dẫn về giải pháp hiệu quả cho người bệnh động kinh kháng thuốc

Theo Bộ Y tế, bệnh động kinh kháng thuốc, chiếm tỉ lệ khoảng 30%. Trong các chiến lược không dùng thuốc, chế độ dinh dưỡng sinh ceton (còn gọi là chế độ dinh dưỡng keto, chế độ ăn keto) đã và đang là một liệu pháp đầy triển vọng, đặc biệt ở đối tượng trẻ em mắc động kinh kháng thuốc.

Tập huấn về chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto) cho người bệnh động kinh kháng thuốc tại khu vực miền Bắc

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton là phương pháp dinh dưỡng được thiết kế với hàm lượng chất béo rất cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động điện học của não bộ.

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton được áp dụng cho thấy hiệu quả trong việc giảm tần suất cơn co giật, thậm chí đạt mức trên 50% ở nhiều bệnh nhi không đáp ứng với thuốc.

Bác sĩ Doãn Ngọc Ánh, Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về thực đơn keto

Bên cạnh hiệu quả trong giảm tần suất cơn động kinh, chế độ dinh dưỡng sinh ceton còn mở ra triển vọng cải thiện chất lượng sống, giảm liều hoặc ngưng thuốc chống động kinh, đồng thời làm giảm gánh nặng kinh tế và tác dụng phụ do thuốc gây ra.

"Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc" do Bộ Y tế ban hành ( tại Quyết định 2988/QĐ-BYT năm 2025) dựa trên các bằng chứng khoa học, các khuyến cáo mới nhất, cùng kinh nghiệm lâm sàng của các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của hướng dẫn này là đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng loại chế độ dinh dưỡng sinh ceton: từ chế độ ăn keto cổ điển đến các biến thể hiện đại hơn như chế độ ăn Atskin cải tiến (MAD - Modified Atkins Diet), chế độ ăn chỉ số đường huyết thấp (LGIT - Low Glycemic Index Treatment), và chế độ ăn giàu chất béo MCT (MCT - Medium Chain Triglyceride); đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thực đơn cá thể hóa.

Chế độ ăn keto được áp dụng trong điều trị động kinh kháng thuốc trên thế giới từ cách đây hơn 100 năm

Chế độ ăn khả thi

Tại hội thảo tập huấn "Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc" đã được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp cùng Hội chống động kinh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 24.3, TS-BS Cao Vũ Hùng (Bệnh viện Nhi T.Ư), cho biết, 75% khởi phát trước tuổi trưởng thành. Có trường hợp bệnh nhi kháng với cả 3- 4 thuốc điều trị.

TS-BS Cao Việt Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại sự kiện

Về hiệu quả của dinh dưỡng ceto với bệnh nhi động kinh kháng thuốc, bác sĩ của BV Nhi T.Ư, chia sẻ về trường hợp bé Nguyễn Phương D. L. 6 tuổi ở Hà Nội, bị động kinh từ 11 tháng tuổi. Bệnh nhi có các cơn co giật xảy ra ngay cả lúc thức và ngủ, 2-3 phút/cơn. Trẻ được chẩn đoán động kinh kháng trị từ 3 tuổi. Khi gần 4 tuổi (44 tháng tuổi) trẻ đã có chỉ định dùng phối hợp 3 loại thuốc chống động kinh. Trẻ bắt đầu được áp dụng chế độ dinh dưỡng keto từ tháng 5.2025. Đến tháng 10.2025, trẻ đạt được giảm cơn giật (1-2 cơn/tháng).

Hiện, trẻ tiếp tục duy trì chế độ ăn ceto, và không cần điều chỉnh các thuốc chống động kinh từ khoảng 1 năm nay; không co giật trong 2 tuần nay, đồng thời trẻ nhận thức nhanh nhạy hơn, vui chơi được nhiều hơn do đã kiểm soát được con giật.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nội trú Doãn Thị Ngọc Ánh (Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi T.Ư: "chế độ ăn sinh ceton là phương pháp khả thi và an toàn tại Việt Nam". Để triển khai thành công chế độ ăn sinh ceton, nhân viên y tế (chuyên khoa thần kinh nhi và dinh dưỡng) cần theo dõi bệnh nhân chặt chẽ.

Ajinomoto phối hợp phát triển bộ thực đơn keto

Với bệnh nhân đang theo chế độ ăn keto, việc xây dựng thực đơn đa dạng, đúng tỉ lệ và ngon miệng là vô cùng quan trọng. Từ thế mạnh hơn 100 năm trong nghiên cứu và ứng dụng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience") từ Tập đoàn Ajinomoto, cùng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa ẩm thực Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển Bộ Thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Bộ Thực đơn keto được phát triển bởi Ajinomoto Việt Nam và các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bộ thực đơn được xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng cũng như bệnh nhân và người nhà trong quá trình áp dụng chế độ ăn keto.

Ngoài ra, Ajinomoto Việt Nam cũng tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân động kinh kháng thuốc nhằm giúp người tham gia nắm rõ cách chế biến món ăn keto đúng chỉ định dinh dưỡng, đồng thời duy trì chế độ ăn một cách thuận tiện hơn.