Bộ Y tế nói về đề xuất hỗ trợ tiền, BHYT các vợ chồng sinh 2 con gái

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung để các địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

"Dự thảo có các hình thức khen thưởng hỗ trợ với cá nhân, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ cho cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi, nhưng là các gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt", ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, cho biết sáng 1.10, bên lề họp báo do Bộ Y tế tổ chức.

Khuyến khích các vợ chồng sinh đủ 2 con; hỗ trợ tiền, sữa và tôn vinh gia đình nuôi dạy 2 con gái học giỏi ẢNH : TUẤN MINH

Ông Dũng cho biết, các hình thức hỗ trợ có thể là: tôn vinh, biểu dương; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác như thưởng tiền. Mức thưởng tiền tùy thuộc nguồn ngân sách địa phương chứ không có mức quy định chung.

Ngoài ra, phụ nữ sinh 2 con gái cũng sẽ được hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế.

Lý giải về chính sách khen thưởng này, công Dũng cho biết, các nội dung thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và cũng góp phần nâng mức sinh tại Việt Nam.

Riêng quy định hỗ trợ tiền cho các gia đình sinh 2 con gái đã được thực hiện các năm qua, nhưng lần này quy định cụ thể hơn, thực hiện với gia đình có 2 con gái dưới 16 tuổi. Thực tế, có nơi đã hỗ trợ đến 30 triệu đồng.

Theo Bộ Y tế, hiện tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam liên tục ở mức cao, 110 bé trai sinh ra sống/100 bé gái sinh ra sống (tỷ số giới tính tự nhiên: 104 - 106 bé trai/bé gai)

Số con trung bình/phụ nữ tuổi sinh đẻ giảm thấp liên tục nhiều năm, hiện khoảng 1,92 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ, thấp hơn mức sinh thay thế cần đạt là 2 - 2,1 con/ phụ nữ tuổi sinh đẻ.