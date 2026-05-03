Sức khỏe

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Liên Châu
03/05/2026 07:16 GMT+7

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Sở Y tế Hà Nội cho biết hơn 3 tháng đầu năm nay (đến ngày 10.4) hệ thống giám sát ghi nhận 38 ca mắc Covid-19 tại 25 phường, xã của Hà Nội; không có ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (5 ca, không có tử vong).

Về các biến thể Covid-19, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các tháng đầu năm nay, một số biến thể của SARS-CoV-2 được theo dõi, trong đó có biến thể đáng quan tâm là JN.1; và các biến thể đang được theo dõi: XFG, NB.1.8.1, KP.3.1.1 và BA.3.2.

Vi rút thường thay đổi và tiến hóa khi lây lan giữa người với người theo thời gian. Khi những thay đổi này trở nên khác biệt đáng kể so với vi rút đã được phát hiện trước đó, các loại vi rút mới này được gọi là "biến thể". Các nhà khoa học đã lập và duy trì bản đồ vật chất di truyền của vi rút (giải trình tự) để xác định sự khác biệt và phát hiện những thay đổi. Trong đó, "biến thể đang được giám sát" báo hiệu cho các cơ quan y tế công cộng về một biến thể của SARS-CoV-2 có thể cần được ưu tiên chú ý và theo dõi. Mục tiêu chính là điều tra xem biến thể này có thể gây ra mối đe dọa bổ sung nào đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hay không.

Các bệnh viện đảm bảo khu vực điều trị cách ly các ca bệnh truyền nhiễm

Với biến thể SARS-CoV-2 có những thay đổi ảnh hưởng đến hành vi hoặc tác động tiềm tàng đến sức khỏe con người, chẳng hạn như khả năng lây lan, gây bệnh nghiêm trọng hoặc đáp ứng với điều trị, sẽ được coi là "biến thể được quan tâm". Một biến thể được quan tâm cũng có thể có khả năng lây lan mạnh hơn, cho thấy nguy cơ mới nổi đối với sức khỏe cộng đồng.

Về một số dịch bệnh khác, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 44.965 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc cao hơn 1,8 lần; tử vong cao hơn 2 ca.

Với bệnh tay chân miệng, so với cùng kỳ 2025 (13.429 ca, không có tử vong), số mắc hiện cao hơn 2,5 lần. Các ca sốt phát ban nghi sởi đã giảm 26,9 lần so với cùng kỳ 2025. Trong tháng qua, không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu, Chikungunya, cúm A/H5N1, cúm A/H9N2, tả.

Bộ Y tế cảnh báo chỉ định quá mức mổ ung thư tuyến giáp

Tỷ lệ được phát hiện ung thư tuyến giáp tăng cao trong các năm gần đây nhưng việc điều trị hiện không thống nhất, đặc biệt là chỉ định thuốc, chỉ định mổ chưa phù hợp.

