Bộ Y tế thông tin về đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

Thuốc giả phân phối qua các kênh nhỏ lẻ, trực tuyến

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, hiện chưa phát hiện các sản phẩm thuốc giả trên tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các sản phẩm do các đối tượng làm giả không xâm nhập được hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý dược thông tin về thuốc giả và cách tra cứu thuốc đã cấp phép ẢNH: LIÊN CHÂU

Thông tin trên được ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, cho biết chiều nay 17.4.

Cũng theo ông Hùng, ngay khi nhận được thông tin về đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do cơ quan công an triệt phá, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và triệt để thu hồi các thuốc do đối tượng làm giả đã đưa ra thị trường.

Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng; tại kênh phân phối nhỏ lẻ, chưa từng được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành. Một số sản phẩm nhái nhãn mác và nhiều sản phẩm có tên gọi sản phẩm hoàn toàn do nhóm sản xuất tự nghĩ ra.

Trong số 21 loại sản phẩm đã bị cơ quan công an bắt giữ, có 4 loại giả thuốc tân dược (44 hộp Tetracyclin, 40 hộp Clorocid, 49 hộp Pharcoter, 52 hộp Neo-Codion).

Còn lại là 39.323 hộp gồm 17 loại sản phẩm giả nghi là thuốc đông dược, sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng như thuốc chữa bệnh. Các sản phẩm này đều không có số đăng ký, và một số nhái nhãn mác sản phẩm thuốc đã có số đăng ký.

Sản xuất, buôn bán thuốc giả mức án cao nhất là tử hình

Ông Hùng nhấn mạnh, thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, do vậy yêu cầu quản lý nghiêm ngặt.

Hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả là một trong những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại luật Dược và phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, người sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể bị xử lý hình sự thấp nhất từ 2 năm tù, cao nhất là tử hình.

Đại diện Cục Quản lý dược cho biết thêm, để bảo đảm chất lượng thuốc, Bộ Y tế đã triển khai hàng loạt hoạt động tiền kiểm cũng như hậu kiểm trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Người dân có thể tra cứu thuốc đã được cấp phép lưu hành trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Nếu thuốc không có tên trên trang web là thuốc chưa được cấp phép lưu hành, không được sản xuất, kinh doanh, không sử dụng.