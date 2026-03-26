Sức khỏe

Bộ Y tế vào cuộc vụ thuốc tiêm Yeztugo có dấu hiệu giả mạo

Liên Châu
Liên Châu
26/03/2026 08:48 GMT+7

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM và đơn vị liên quan xác minh xử lý thông tin thuốc tiêm chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; xác minh về giấy phép hành nghề đối với ông T.T.H (do có thông tin phản ánh là y tá tại Bệnh viện Nhi đồng 1) đã bán thuốc tiêm này.

Cục Quản lý dược vừa có công văn đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục thực hiện xác minh, xử lý thông tin về thuốc tiêm Yeztugo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua, bán, sử dụng sản phẩm thuốc tiêm Yeztugo (lenacapavir) injection 463.5g/1.5mL (309mg/mL) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH) tại Việt Nam; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Đề nghị xác minh thuốc tiêm Yeztugo chưa cấp phép tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cục Quản lý dược thông báo không kinh doanh, sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

ẢNH: DAV.GOV.VN

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xác minh nguồn gốc hóa đơn chứng từ mua bán thuốc trên (nếu có), kịp thời phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc giả nêu trên.

Trước đó, tháng 2.2026, Cục Quản lý dược đã nhận được báo cáo về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., là thuốc chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo, sản phẩm thuốc tiêm Yeztugo của Công ty Gilead Science Inc. đã được ông T.T.H là y tá tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bán công khai trên nền tảng mạng xã hội.

Cục Quản lý dược đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh thông tin về chứng chỉ hành nghề dược và giấy phép hoạt động chuyên môn của ông T.T.H cũng như nguồn gốc toàn bộ lượng thuốc Yeztugo đã được quảng cáo, kinh doanh.

Yêu cầu các cơ sở liên quan tạm ngừng ngay việc phân phối, sử dụng và thực hiện niêm phong bảo quản toàn bộ lượng thuốc Yeztugo có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định

Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu hình sự (sản xuất, buôn bán thuốc giả), yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật...

Thuốc giả khó phát hiện khi đi lấy mẫu

Thuốc giả khó phát hiện khi đi lấy mẫu

Các thuốc giả, không hóa đơn khó phát hiện khi đi lấy mẫu do người bán giấu giếm, trong khi thực tế các hành vi mua bán thuốc không hóa đơn, chứng từ chưa được xử lý, kiểm soát triệt để.

