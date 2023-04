Bỏ yêu cầu xác nhận thông tin cư trú khi nhập học, Hà Nội lưu ý gì?

Sáng 6.4, tại Hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), đã đưa ra hướng dẫn cụ thể khi bỏ yêu cầu phụ huynh phải xác nhận thông tin cư trú khi nhập học cho con.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm cho biết, vừa qua, công an thành phố đã mở đợt cao điểm cấp 100% CMND, CCCD cho học sinh trên địa bàn. Các học sinh đều đã được thu nhận dữ liệu; đề nghị các trường thông báo lại cho các cháu.

Nếu có vướng mắc gì về CCCD chưa được cấp hoặc trả, đề nghị các trường liên hệ công an phường nơi đặt trụ sở để thông báo công an quận tra thẻ cho học sinh, phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT.



Đối với tuyển sinh mầm non, lớp 1 năm học 2023 - 2024, ông Lâm cho biết: khi các trường có nhu cầu xác minh thông tin, chỉ cần lập danh sách gửi công an cấp phường để tra cứu toàn bộ dữ liệu và ký xác nhận trả về cho trường đảm bảo đúng thời gian quy định.

"Trong hệ thống dữ liệu dân cư hiện nay, về quản lý dân cư chúng tôi quản lý toàn bộ thông tin đối tượng như dân tộc, diện khu vực ưu tiên. Nếu các trường có nhu cầu xác minh thì công an xã, phường, thị trấn có thể trả lời", thiếu tá Lâm khẳng định.

Thiếu tá Lâm cũng cho biết, có nhiều cách để xác minh thông tin cư dân trên hệ thống. Thông tin cư trú hiện tại được cập nhật thường xuyên, liên tục; khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nơi đăng ký cư trú, hệ thống đã được cập nhật.

Do vậy, ngay từ đầu năm học hay bất kỳ thời điểm nào, công an cơ sở đều có danh sách đầy đủ cư dân để phục vụ tuyển sinh, định hướng phân tuyến tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu… đảm bảo tất cả học sinh cư trú trên địa bàn được đến trường.

Đề nghị các trường bảo mật thông tin của học sinh

Theo ông Lâm, mới đây Công an TP.Hà Nội đã làm việc với Sở GD-ĐT Hà Nội và thống nhất đưa ra một số hướng dẫn cụ thể xung quanh quy định không yêu cầu phụ huynh cung cấp giấy xác nhận cư trú.

"Phụ huynh có thể liên hệ công an phường cung cấp mã định danh cá nhân của học sinh thông qua tin nhắn. Nếu nhà trường thấy thông tin có sai lệch cần xác minh thì liên hệ công an phường để xác minh lại. Chúng tôi yêu cầu công an phường, xã có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời. Các trường yên tâm là sẽ không có chuyện công an phường, xã từ chối hoặc cản trở quá trình xác minh này", ông Lâm lưu ý.

Đặc biệt, thiếu tá Lâm đề nghị khi nhận được thông tin của học sinh do ngành công an cung cấp để phục vụ tuyển sinh, các trường thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin cho học sinh, tránh lộ, lọt ra ngoài.

"Hiện nay, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp các đối tượng sử dụng thông tin học sinh trường nào, lớp nào, bố mẹ là ai để thực hiện các hành vi phạm pháp; do đó cần lưu ý, tránh ảnh hưởng an toàn trong quá trình thực hiện", ông Lâm nêu thực tế.