Bốc thăm giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023: 3 đội mạnh nằm chung bảng

Theo đó kết quả bốc thăm giải nữ, Kinh Bắc-Bắc Ninh, Geleximco Thái Bình, Ninh Bình Doveco, Than Quảng Ninh, Vietinbank nằm ở bảng A còn Bộ tư lệnh Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang, Hà Phú Thanh Hóa, TP.HCM nằm ở bảng B. Ở giải nam, bảng A có sự góp mặt của Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP.HCM, Đà Nẵng còn bảng B gồm các đội Tràng An Ninh Bình, VLXD Bình Dương, Biên Phòng, Thể Công, Lavie Long An.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2023 sẽ thi đấu theo 3 vòng. Vòng 1 của bảng A (cả nam lẫn nữ) thi đấu từ ngày 24.2 đến 5.3 tại Bắc Ninh, bảng B thi đấu từ 10.3 đến 19.3 tại Hà Nội. Các đội xếp nhất bảng A, nhì bảng B, hạng ba bảng A, hạng tư bảng B, hạng năm bảng A tạo thành bảng C thi đấu ở vòng 2 từ ngày ngày 3.11 đến 12.11 tại Đắk Nông; các đội xếp nhất bảng B, nhì bảng A, hạng ba B, hạng tư A, hạng năm B tạo thành bảng D thi đấu vòng 2 từ ngày 17.11 đến 26.11 tại Gia Lai.

4 đội xếp nhất, nhì, ba, tư ở bảng C và D sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết diễn ra từ ngày 14.12 đến 17.12 dành cho nữ tại Quảng Nam và từ ngày 21.12 đến 24.12 dành cho nam tại Khánh Hòa.





2 đội xếp hạng 5 của bảng C, D sẽ phải xuống hạng. Với mục tiêu cải tổ nhằm nâng cao chất lượng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra lộ trình đến năm 2025 giải vô địch quốc gia chỉ còn 8 đội nam và 8 đội nữ. Cách thức tổ chức cũng thay đổi nhằm hướng đến người hâm mộ khi thi đấu vào các ngày cuối tuần và thời gian thi đấu của các bảng không trùng nhau như trước đây. Ngoài ra các đội tiếp tục được sử dụng ngoại binh…

Tổng giá trị giải thưởng là 2,3 tỉ đồng, trong đó phần thưởng cho đội vô địch là 500 triệu đồng. 2 tân binh mới lên hạng của mùa giải 2023 là đội nam Đà Nẵng và nữ TP.HCM.