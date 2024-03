* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ BỐC THĂM

12 đội tiêu biểu dự VCK TNSV THACO Cup 2024 đã đủ điều kiện tranh tài tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ ngày 16 - 31.3, gồm các đội: Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (bảng A); Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (bảng B); Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang (bảng C); Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (bảng D); Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (bảng E); Trường ĐH Trà Vinh (bảng F) và đội chủ nhà VCK Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (trái) có thể chung bảng với các đội chuyên ngành thể thao ĐỘC LẬP

12 đội sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng (nếu các đội bằng điểm nhau sẽ tính đối đầu giữa các đội đó để xếp hạng). Sau vòng bảng sẽ chọn 6 đội nhất, nhì của 3 bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào tứ kết theo các phương án đã được VFF xây dựng. Từ vòng tứ kết trở đi, các đội gặp nhau loại trực tiếp. Nếu hòa sau 80 phút sẽ thi đá luân lưu 11 m để phân thắng bại, chọn đội thắng đi tiếp.

Thầy trò đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi

Nét mới của VCK lần này là BTC sẽ không chọn hạt giống, ngoại trừ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đương nhiên nằm ở bảng A, mã số A1 sẽ được thi đấu trận khai mạc. Còn lại 11 đội sẽ được bốc thăm hoặc xếp bảng một cách ngẫu nhiên theo nguyên tắc mà VFF đưa ra như sau: Các đội cùng nhóm ở vòng loại sẽ không cùng bảng ở VCK, ngoại trừ bảng E khu vực TP.HCM (do có đến 4 đội lọt vào VCK), các đội sẽ được chia đều vào các bảng.

Thứ tự bốc thăm được quy định như sau: Bốc thăm cho các đội Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vào các bảng A, B, C. Sẽ có 3 đội vào 3 bảng và đội còn lại sẽ được bốc thăm vào bảng B hoặc C (đảm bảo nguyên tắc 2). Sau đó bốc thăm cho các đội Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào các bảng A, B, C. Tiếp theo bốc thăm cho Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) vào các bảng A, B, C. Cuối cùng, bốc thăm hoặc xếp cho 3 đội còn lại vào các bảng A, B, C. Sau khi hình thành xong 3 bảng sẽ bốc thăm mã số từng đội để xác định lịch thi đấu vòng bảng.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Vào đến VCK rồi các đội đều mạnh như nhau nên không thể căn cứ vào thành tích năm 2023 để chia hạt giống. Mặt khác, VFF cũng không chủ trương tách các đội cùng ngành ra các bảng khác nhau, như 3 đội chuyên ngành thể thao là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT của Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng cũng đều sẽ bốc thăm ngẫu nhiên. VFF chỉ tách các đội cùng khu vực ra các bảng khác nhau để đảm bảo sự công bằng là khu vực nào cũng đều có mặt trong các nhóm vòng đấu bảng khác nhau. Như thế cuộc bốc thăm VCK TNSV THACO Cup 2024 sẽ rất thú vị, hào hứng...".

Hiện tại BTC đã nhận được hồ sơ bổ sung của một số đội và đang khẩn trương rà soát để xem xét chấp thuận cho những trường hợp thay thế, bổ sung được thi đấu. Mỗi đội bóng vào VCK TNSV THACO Cup 2024 sẽ được cấp phát hai bộ trang phục thi đấu mới. Bên cạnh đó, BTC sẽ làm thẻ lại cho toàn bộ lực lượng nhằm thể hiện đúng nhiệm vụ của từng bộ phận để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trên sân.