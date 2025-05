Ngày 22.5, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 người liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do các nghi phạm người Đài Loan, Trung Quốc và người Việt gốc Hoa cầm đầu.

Bóc trần đường dây đa cấp ngàn tỉ với 9.000 người tham gia

Theo cơ quan công an, Huang Wen Yen (47 tuổi, người Đài Loan) là Giám đốc Công ty Ame Global, trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan), dưới dạng thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe.

Trụ sở chính diễn ra thông qua Công ty Ame Global (trụ sở chính tại TP.Cao Hùng, Đài Loan) và công ty con là Công ty TNHH thương mại WIN ALL đặt tại P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM), triển khai mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" qua trang web www.ameglobal888.com.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2024 đến nay, Huang Wen Yen đã lôi kéo hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam, 2.000 người Malaysia và một số người Đài Loan, Trung Quốc. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Công an thu giữ các sản phẩm của hệ thống đa cấp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức hoạt động của hệ thống này được thiết kế theo mô hình đa cấp nhị phân. Người tham gia nộp gần 15 triệu đồng để mở tài khoản và nhận sản phẩm, sau đó được bố trí trong sơ đồ gồm 2 nhánh, mỗi nhánh sâu đến 20 tầng.