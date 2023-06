Bóc trần 'tổ hợp' tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh: Đường đi của dầu lậu

Suốt 1 tháng đeo bám ròng rã, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều biển số xe cũng như đường đi nước bước và thói quen "ăn hàng" của các xe bồn. Từ đó, chúng tôi lần ra các bãi tập kết cho đến nơi tiêu thụ dầu lậu, trong đó lấy hàng thường xuyên, số lượng lớn là Công ty TNHH MTV nhiên liệu sinh học VN (viết tắt Công ty NLSH VN, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM).



Nhân viên cùng tài xế bơm dầu vào xe bồn tại một cơ sở nấu dầu trên đường Sông Mây 4 Lê Bình - Trần Duy Khánh

R ẦM RỘ "ĂN HÀNG"

Lịch trình lấy hàng của các xe bồn chia làm 3 đợt: khoảng 11 giờ, 17 giờ và rầm rộ từ 19 giờ đến giữa khuya.

19 giờ ngày 11.5, chúng tôi phục sẵn trên đường Sông Mây 4. Lúc này, xe bồn (khoảng 15.000 lít) BS 50H-190.xx từ tỉnh lộ 767 rẽ vào đường Sông Mây 4. Đi tiếp khoảng 2 km, vượt qua cánh cổng tôn có ghi dòng chữ "Khu quân sự cấm vào", xe bồn này vào cơ sở tái chế dầu nhớt thải lậu (TCDNTL) của ông Quang, nằm cuối đường Sông Mây 4.

Quá trình đeo bám, xe chúng tôi bị nhóm cảnh giới của "tổ hợp" TCDNTL phát hiện, chiếu đèn pin thẳng vào mặt. Mặc dù chúng tôi viện nhiều lý do để rút lui, nhưng nhóm người này cũng cố bám theo hơn 10 phút mới chịu rời đi.

Về khuya, trời đổ mưa tầm tã. Bỏ lại xe máy, chúng tôi bò vào giữa cánh rừng tràm bạt ngàn, vượt qua hào sâu có nước để tiếp cận cơ sở nấu dầu, ghi nhận xe bồn lấy dầu. Sau 2 giờ bơm dầu, xe bồn rời khỏi cơ sở của ông Quang, ra tỉnh lộ 767, vào xa lộ Hà Nội, hướng về TP.HCM. Đến cầu vượt trạm 2 (TP.Thủ Đức), xe bồn rẽ vào QL1…

Vượt quãng đường hơn 70 km, lúc 21 giờ 50 cùng ngày, xe bồn chạy về Công ty NLSH VN. Một thanh niên đứng chờ sẵn, mở cổng cho xe bồn chạy vào, ngó trước nhìn sau rồi đóng kín cổng.

Khoảng 13 giờ ngày 19.5, xe bồn (khoảng 25.000 lít) BS 51D-418.xx vào cơ sở TCDNTL (trên đường Sông Mây 4) của ông Đức, lấy dầu và hai tiếng sau thì rời khỏi xưởng. Chúng tôi bám theo chiếc xe bồn này hơn 60 km, điểm đến là khu nhà xưởng nằm trong bãi cọc Hồng Duyên (đường Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM). Chiếc xe bồn vừa tới cổng, bảo vệ xưởng ra ngó nghiêng, ngó dọc, không thấy người lạ thì cho xe bồn chạy vào trong, rồi đóng cửa.

Cao điểm, tối 16.5 có 3 xe bồn (loại 25.000 lít) chen nhau vào các cơ sở bán dầu trên đường Sông Mây 4 lấy dầu. Trong đó, 2 chiếc mang biển số TP.HCM và 1 chiếc biển số tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, lúc 18 giờ 20 ngày 16.5, xe bồn BS 51D-651.xx vào cơ sở của ông Đức; đến 20 giờ 10 xe này trở ra thì xe bồn khác vào... Xe bồn 51D-651.xx chạy về một nhà xưởng ở ấp 4, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Lúc 19 giờ cùng ngày (16.5), xe bồn 60R-049.xx cũng vào một cơ sở trên đường Sông Mây 4 để lấy dầu.

Theo ghi nhận của PV, các xe bồn BS 60C-476.xx, 60C-522.xx, 60C-476.xx, 60R-049.xx, 51D-418.xx, 51D-113.xx, 51D-651.xx, 51D-614.xx, 50H-183.xx… đều đặn mỗi ngày đến mua dầu lậu tại các cơ sở TCDNTL nói trên. Đó chỉ là số ít những chuyến "ăn hàng" mà PV ghi chép được. Như vậy, số lượng dầu lậu thành phẩm tuồn ra thị trường có thể lên tới hàng trăm ngàn lít/ngày.

Hai xe bồn trên bãi tập kết ở QL1 đang cung cấp dầu cho công ty trong KCN Hố Nai 3 (Đồng Nai) Lê Bình - Trần Duy Khánh

D ẦU LẬU ĐI VỀ ĐÂU?

Tối 13.5, theo đuôi xe bồn 60C-476.xx sau khi lấy dầu từ cơ sở trên đường Sông Mây 4, chúng tôi phát hiện xe bồn này chạy về bãi tập kết trên QL1 (ở xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai). Trong ngày 14.5 và lúc 18 giờ ngày 15.5, phục trước bãi tập kết, PV ghi hình chiếc xe bồn nói trên tiếp tục quay lại đường Sông Mây 4 lấy dầu. Tại bãi tập kết, còn có 2 xe bồn khác thường xuyên lấy hàng của các cơ sở nấu dầu trên đường Sông Mây 4.

Cụ thể, 19 giờ ngày 16.5 và 18 giờ ngày 18.5, xe bồn 60R-049.xx vào một cơ sở để lấy dầu. 20 giờ ngày 18.5, xe bồn 60C-522.xx rời bãi tập kết, vào đường Sông Mây 4 lấy dầu. Sau khi rời khỏi cơ sở nấu dầu, cả 3 xe bồn trên đều về bãi tập kết trên QL1, các tài xế đóng cửa xe bồn ra về…

Chúng tôi thay nhau túc trực xuyên đêm, đến 6 giờ ngày 19.5, xe bồn 60R-049.xx rời bãi tập kết, hướng vào KCN Giang Điền (H.Trảng Bom). Khoảng 1 giờ sau, xe này vào một công ty trên đường ĐC D08 (KCN Giang Điền) để giao hàng. Đến 7 giờ 50 cùng ngày, xe bồn 60C-522.xx cũng rời bãi tập kết, vào công ty nói trên để cung cấp dầu. Chúng tôi tiếp cận một bảo vệ của công ty nói trên và người này cho biết xe bồn 60R-049.xx có dung tích 40.000 lít, xe 60C-522.xx dung tích 25.000 lít và xe 60C-476.xx mỗi ngày đều vào công ty cung cấp dầu DO. Tất cả xe bồn này của một ông chủ tên Trung.

Có dấu hiệu tẩu tán tang vật?

Vết dầu loang lổ trên đường Sông Mây 4 Lê Bình - Trần Duy Khánh

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh ngày 5.6, sáng cùng ngày, PV có buổi làm việc với UBND xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom, Đồng Nai) về sự tồn tại các cơ sở TCDNTL tại đây. Cùng thời điểm này, các cơ sở bị phản ánh cũng ngưng hoạt động.

Đến 14 giờ cùng ngày, UBND xã Bắc Sơn có cử đoàn vào kiểm tra, nhưng chỉ kiểm tra được một cơ sở của ông Quang. Còn cơ sở của ông Đức gần đó đã khóa cửa ngoài, bên trong không còn bóng người nên không làm việc được. Theo ghi nhận của PV vào chiều 5.6, 3 cơ sở nấu dầu ở đường Sông Mây 4 và trong lô cao su cạnh tỉnh lộ 767 có dấu hiệu tẩu tán tang vật.

Đến sáng 6.6, khi đoàn liên ngành của UBND H.Trảng Bom đồng loạt kiểm tra thì bên trong các cơ sở chỉ còn lại một số bồn chứa rỗng (từ 10.000 - 30.000 lít/bồn); còn các thùng phuy sắt, thùng nhựa… hầu như đã "biến mất" so với hình ảnh PV ghi nhận trước đây.

Tuy nhiên, tại hiện trường để lại nhiều dấu vết dầu nhớt rất mới. Cụ thể, trên đường dẫn vào các cơ sở, hàng chục vệt bánh xe chằng chịt, dầu nhớt chảy loang lổ, kéo dài ra đến tỉnh lộ 767. Điều này cho thấy rõ ràng dấu hiệu tẩu tán tang vật trước khi lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Còn tại Công ty NLSH VN, 11 giờ ngày 20.5, xe bồn 51D-614.xx bắt đầu rời khỏi công ty. Bám theo hơn 70 km, chúng tôi phát hiện xe bồn này tiếp tục vào cơ sở nấu dầu của ông Đức (đường Sông Mây 4) và cơ sở nằm sau Nghĩa trang Biên Hòa (đường Phan Đăng Lưu, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) mua dầu. Khuya 20.5, sau khi lấy hàng tại 2 điểm nói trên, xe bồn 51D-614.xx trở về Công ty NLSH VN.

Sáng sớm 21.5, PV ghi nhận bãi xe của công ty này có 6 xe bồn, trong đó có 3 chiếc mà chúng tôi theo dõi thường xuyên mua dầu của cơ sở ông Đức. Đến 10 giờ 40 ngày 21.5, 3 xe bồn đồng loạt xuất phát, chở dầu đi tiêu thụ. Trong đó, 2 xe chạy trên QL1 hướng vào trung tâm TP, còn xe bồn 50H-063.xx thì giao hàng cho một khu bến tàu (đoạn dưới chân cầu Mỹ Lợi, xã Phước Đông, H.Cần Đước, Long An).

Tương tự, trưa 23.5, sau khi xe bồn 51D-614.xx trở về Công ty NLSH VN, thì đến khoảng 16 giờ cùng ngày, xe bồn 50H-190.xx chở dầu đi tiêu thụ. Đeo bám quãng đường khoảng 40 km, vào một con đường đất nhỏ, chúng tôi phát hiện chiếc xe bồn này cung cấp dầu cho một bến thủy khác cũng dưới dạ cầu Mỹ Lợi (thuộc xã Bình Đông, TX.Gò Công, Tiền Giang).

Tại bến thủy này có đặt một trạm bơm. Thời điểm có mặt, PV ghi nhận trạm này đang bơm dầu vào khoang chứa của 1 chiếc sà lan và 2 chiếc tàu. Sau khi bơm đầy, cả 3 phương tiện này nhổ neo rời đi.

Đến 20 giờ 30 ngày 23.5, xe bồn 50H-183.xx xuất phát từ Công ty NLSH VN chở dầu đi tiêu thụ. Chạy được 20 km, xe bồn này dừng lại trước một cơ sở kinh doanh trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn giao với đường tỉnh 830 (thuộc xã An Thạnh, H.Bến Lức, Long An). Thấy xe đến, chủ cơ sở kinh doanh đem hàng chục can nhựa ra đựng dầu. Số can dầu này sau đó được xếp dài trên đường dẫn cao tốc để chờ bán cho các phương tiện khác. Số còn lại, người này mang vào kho chứa. Chiếc xe bồn tiếp tục lên đường cao tốc, chạy về hướng TP.Mỹ Tho (Tiền Giang)…

(còn tiếp)