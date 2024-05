Boeing bị điều tra giữa nghi vấn nhân viên ngụy tạo hồ sơ về máy bay 787

Trong một email hôm 6.5, FAA tiết lộ cuộc điều tra tập trung vào việc liệu Boeing có thực hiện các cuộc kiểm tra cần thiết để "xác nhận khả năng liên kết và nối đất đầy đủ ở nơi phần cánh nối với phần thân trên một số máy bay 787 Dreamliner" hay không, AFP đưa tin.



FAA cho biết họ đã mở cuộc điều tra sau khi Boeing thông báo công ty có thể chưa hoàn thành các cuộc kiểm tra cần thiết để đảm bảo dòng điện an toàn và hoạt động giữa các bộ phận của máy bay.

Nhà máy sản xuất máy bay 787 Dreamliner của Boeing tại bang South Carolina, Mỹ REUTERS

"FAA đang điều tra xem liệu Boeing có hoàn thành việc kiểm tra này hay không và liệu các nhân viên của công ty có khả năng đã làm giả hồ sơ liên quan đến máy bay hay không... Đồng thời, Boeing đang kiểm tra lại mọi máy bay 787 vẫn còn trong hệ thống sản xuất và cũng phải lập kế hoạch giải quyết vấn đề đối với các máy bay đang hoạt động", cơ quan quản lý an toàn hàng không Mỹ cho hay.

Vấn đề nổi lên sau khi một nhân viên của Boeing quan sát thấy "bất thường" và báo cáo với người giám sát. Người giám sát sau đó đã báo cáo lên cấp quản lý cao hơn.

"Chúng tôi đã nhanh chóng xem xét vấn đề và biết rằng một số người đã vi phạm chính sách của công ty khi không thực hiện bài kiểm tra bắt buộc nhưng vẫn ghi công việc đã hoàn thành trong hồ sơ", ông Scott Stocker, người đứng đầu chương trình Boeing 787, cho biết trong một email gửi nhân viên.

"Chúng tôi đã kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý của mình về những gì chúng tôi biết được và đang thực hiện hành động khắc phục nhanh chóng và nghiêm túc với nhiều đồng nghiệp", ông Stocker nói. Ông cho biết bộ phận kỹ thuật đã xác định rằng vấn đề nói trên không gây ra rủi ro tức thì về an toàn bay.

Cuộc điều tra của FAA lại mang đến thêm rắc rối cho Boeing giữa hàng loạt vấn đề mà gã khổng lồ hàng không Mỹ phải đối mặt sau sự cố bung một phần thân máy bay trên chuyến bay của Alaska Airlines hồi tháng 1.

FAA đã cho công ty 3 tháng để trình bày kế hoạch giải quyết "các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát chất lượng hệ thống".

Vấn đề quản lý dòng máy bay 787 của Boeing đã bị chất vấn tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ hôm 17.4. Khi đó, một người tố cáo công ty khai rằng ông đã bị trả thù sau khi đặt ra câu hỏi về quy trình sản xuất mà ông tin sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ an toàn của các máy bay này.

Cuộc kiểm tra do một hội đồng cố vấn của FAA thực hiện vào tháng 2 đã chỉ ra những thiếu sót đáng kể trong văn hóa an toàn của Boeing, mô tả tình trạng "thiếu liên lạc" giữa dàn quản lý cấp cao và các nhân viên khác của Boeing, cũng như nghi vấn rằng nhân viên có thể bị trả thù nếu nêu lên vấn đề về an toàn.