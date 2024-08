Boeing bổ nhiệm CEO mới giữa cơn thất bát

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã chính thức bổ nhiệm ông Robert "Kelly" Ortberg, làm CEO mới của tập đoàn này. Ông Ortberg là cựu CEO của nhà cung cấp thiết bị hàng không vũ trụ Rockwell Collins, từng thành công trong việc sáp nhập Rockwell Collins với Tập đoàn công nghiệp United Technologies và được đánh giá cao về năng lực lãnh đạo. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Boeing đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên quan đến an toàn và chất lượng sản phẩm, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ nặng nề.

Quyết định bổ nhiệm ông Ortberg làm CEO của Boeing có hiệu lực từ tháng 8. Ông sẽ thay thế CEO hiện tại Dave Calhoun, người từ chức vì những vấn đề của hãng trong thời gian qua.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên, Chủ tịch Boeing Steve Mollenkopf đánh giá ông Ortberg là "nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và được kính trọng trong ngành hàng không vũ trụ".

Ông Ortberg, với kinh nghiệm dày dặn trong ngành hàng không vũ trụ, được kỳ vọng sẽ đưa Boeing vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông đã từng thành công trong việc sáp nhập nhà cung cấp thiết bị hàng không vũ trụ Rockwell Collins với Tập đoàn công nghiệp United Technologies và được đánh giá cao về năng lực lãnh đạo.

Việc bổ nhiệm diễn ra giữa lúc Boeing đang bị bủa vây trong cuộc khủng hoảng về vấn đề an toàn, khiến kết quả kinh doanh bết bát.

Trong quý 2, Boeing đã báo cáo khoản lỗ lên đến 1,4 tỉ USD, tăng mạnh so với con số 149 triệu USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty cũng giảm 14,6%. Kết quả kinh doanh kém khả quan này một phần do các vấn đề liên quan đến yếu tố an toàn của dòng máy bay 737 MAX.